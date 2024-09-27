Наш ответ «Опенгеймеру» заставит плакать Голливуд

Posted 27 сентября, 11:06
Published 27 сентября, 11:06
Modified 28 сентября, 10:27
Updated 28 сентября, 10:27
В Сети появился трейлер кинокартины «Атом». Премьера исторической драмы запланирована на 2025 год. Многие, кто видел трейлер фильма «Атом» в интернете, отметили, что это будет фильм — ответ зарубежной ленте «Опенгеймер» (2023, 17+) и хлесткая пощечина Голливуду.
Главную роль в фильме «Атом» исполнил Юрий Чурсин, известный зрителям по ярким работам в сериалах и кино, например, «Изображая жертву» (2006, 18+). Чурсину предстоит сыграть роль физика Игоря Курчатова. В жизни он был визави свое конкурента из Штатов Роберта Оппенгеймера. Его в кино изобразил известный российскому зрителю по роли Томми Шелби актер Киллиан Мёрфи. За заочной дуэлью в физике предстоит заочная дуэль в творчестве между Чурсиным и Мёрфи.
В течение сезона наград фильм «Оппенгеймер» завоевал несколько статуэток на церемонии «Золотой глобус», триумфально выступил на премии Critics Choice Awards, а затем завершил своё успешное шествие на «Оскаре». Американская киноакадемия признала его фильмом года, а Нолан удостоился титула режиссёра года, в то время как Мёрфи был обозначен как лучший актёр. Роберт Дауни-младший также получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Какие награды возьмет российская лента — прогнозировать сложно. Политическая обстановка в мире меняется слишком быстро и с непредсказуемым вектором. То, что российский зритель тепло встретит картину, можно не сомневаться.
В российском фильме о создании ядерной бомбы приняло участие целое созвездие знаменитых актеров: Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталия Батрак.
Примечание: прокатная возрастная категория фильма «Атом» еще не сообщена ее производителями.
1943 год. Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину собрать команду ученых для разработки первой советской атомной бомбы. Выполнить эту задачу в условиях войны и в сжатые сроки кажется почти невозможным.
Под руководством Курчатова в Москве начинает свою работу секретная Лаборатория №2, куда входят выдающиеся специалисты со всего Союза. Курчатов настаивает на том, чтобы в проект были включены два ученых: самоуверенный Фролов, открывший спонтанное деление ядра, и радиохимик Карпова, находящаяся в ссылке в Казахстане. Несмотря на вопросы, возникшие у Наркомата Внутренних дел, просьба Курчатова была удовлетворена. В то же время советская разведка активно ищет научную информацию за границей, необходимую для проекта. Агенту Екатерине Лазаревой, которая была физиком и возлюбленной Фролова, удается передать в СССР критически важные данные о ядерной программе союзников. С этого момента Советскому Союзу предстоит догнать Великобританию и США, чтобы добиться ядерного равновесия в послевоенной эпохе.
Внимательные интернет-пользователи отметили, что производители картины «Атом» запустили трейлер в Сети сразу после сообщения об изменении ядерной доктрины. Как говорит Киселёв: «Совпадение? Не думаю…».
Напомним, 25 сентября 2024 года Президент России Владимир Путин сделал несколько значительных заявлений. Фактически, он уточнил условия, при которых может начаться ядерная война. Военные аналитики подчеркивают, что любые запуски дальнобойных ракет по территории России или агрессия против Беларуси могут спровоцировать ядерный конфликт.
Так, Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если поступят достоверные данные о запусках ракет или беспилотников, направленных на ее территорию. Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае угрозы, исходящей от Беларуси, одновременно подчеркивая свою ответственность в вопросе распространения ядерного арсенала.
Свою оценку изменению ядерной доктрины России дал Дмитрий Медведев. Он акцентировал внимание на то, что Западу стоит прислушаться к происходящему в России и оценить все риски тех или иных действий в сторону РФ.
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