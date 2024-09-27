Наш ответ «Опенгеймеру» заставит плакать Голливуд

В Сети появился трейлер кинокартины «Атом». Премьера исторической драмы запланирована на 2025 год. Многие, кто видел трейлер фильма «Атом» в интернете, отметили, что это будет фильм — ответ зарубежной ленте «Опенгеймер» (2023, 17+) и хлесткая пощечина Голливуду.



Главную роль в фильме «Атом» исполнил Юрий Чурсин, известный зрителям по ярким работам в сериалах и кино, например, «Изображая жертву» (2006, 18+). Чурсину предстоит сыграть роль физика Игоря Курчатова. В жизни он был визави свое конкурента из Штатов Роберта Оппенгеймера. Его в кино изобразил известный российскому зрителю по роли Томми Шелби актер Киллиан Мёрфи. За заочной дуэлью в физике предстоит заочная дуэль в творчестве между Чурсиным и Мёрфи.



В течение сезона наград фильм «Оппенгеймер» завоевал несколько статуэток на церемонии «Золотой глобус», триумфально выступил на премии Critics Choice Awards, а затем завершил своё успешное шествие на «Оскаре». Американская киноакадемия признала его фильмом года, а Нолан удостоился титула режиссёра года, в то время как Мёрфи был обозначен как лучший актёр. Роберт Дауни-младший также получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Какие награды возьмет российская лента — прогнозировать сложно. Политическая обстановка в мире меняется слишком быстро и с непредсказуемым вектором. То, что российский зритель тепло встретит картину, можно не сомневаться.



В российском фильме о создании ядерной бомбы приняло участие целое созвездие знаменитых актеров: Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталия Батрак.



Примечание: прокатная возрастная категория фильма «Атом» еще не сообщена ее производителями.