Между Уфой и Оренбургом запустили межрегиональный туристический маршрут

Протяженность маршрута «Сила природы» — почти 700 км, его основная часть проложена вдоль федеральной трассы Р-240. Весь путь с остановками занимает от 2 до 5 дней (в одну сторону), при этом локации маршрута можно комбинировать. Так, на пути следования расположены Нугушское водохранилище, соленые озера Соль-Илецка и минеральные источники Красноусольска, заповедник «Оренбургский» с лошадьми Пржевальского (вид занесен в Красную книгу РФ), современный арт-центр вокруг старинного медеплавильного завода в Воскресенском — объекта культурного наследия. Кроме того, туристы могут посетить знаменитые шиханы — вершины барьерного рифа, поднявшегося со дна

древнего Пермского моря около 300 млн лет назад, а также Мурадымовское ущелье и

Старомурадымовскую пещеру, где сохранились наскальные рисунки человека, сделанные более 8 тысяч лет назад.