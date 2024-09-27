Между Уфой и Оренбургом запустили межрегиональный туристический маршрут

Posted 27 сентября, 12:19
Published 27 сентября, 12:19
Modified 27 сентября, 12:21
Updated 27 сентября, 12:21
Протяженность маршрута «Сила природы» — почти 700 км, его основная часть проложена вдоль федеральной трассы Р-240. Весь путь с остановками занимает от 2 до 5 дней (в одну сторону), при этом локации маршрута можно комбинировать. Так, на пути следования расположены Нугушское водохранилище, соленые озера Соль-Илецка и минеральные источники Красноусольска, заповедник «Оренбургский» с лошадьми Пржевальского (вид занесен в Красную книгу РФ), современный арт-центр вокруг старинного медеплавильного завода в Воскресенском — объекта культурного наследия. Кроме того, туристы могут посетить знаменитые шиханы — вершины барьерного рифа, поднявшегося со дна
древнего Пермского моря около 300 млн лет назад, а также Мурадымовское ущелье и
Старомурадымовскую пещеру, где сохранились наскальные рисунки человека, сделанные более 8 тысяч лет назад.
Презентация туристического маршрута при участии представителей Министерства
предпринимательства и туризма РБ, Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, а также ПАО «НК „Роснефть“ прошла на АЗС „Башнефть“ в Башкортостане и Оренбургской области.
— Внутренний туризм сегодня — это основная задача, которую перед нами ставит наш президент Владимир Путин, — отметила и. о. министра предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко. — Мы понимаем, что это новая нефть, новые возможности, новая экономика. Подчеркну, что сегодня наша республика принимает очень много туристов, и автотуризм для нас — одна из возможностей показать Башкортостан жителям России. Мы хотим, чтобы это была возможность показать историю края и рассказать, куда еще можно поехать и что интересного увидеть.
Научный консультант геопарка «Торатау», кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник ООО «РН-БашНИПИнефть» Фаниз Ардисламов прокомментировал специфику маршрута в контексте объектов, которые расположены на пути следования.
— Маршрут «Силы природы» проходит через целый ряд уникальных геологических объектов. Так, геопарк «Торатау». В числе его центральных объектов — геологические разрезы международного значения, единственные в России, которые включены в глобальный список так называемых «золотых гвоздей». Сюда приезжают геологи со всей планеты, чтобы познакомиться с породами пермского периода. Стерлитамакские шиханы — уникальные объекты с точки зрения геологии, доступные не только для профессионалов-геологов, но и для туристов. В мире попросту не найти доступных объектов такого возраста — только если погрузиться в австралийский Большой барьерный риф. Рассказывать можно долго, поскольку геология Башкирии — совершенно уникальная история, и путешественник здесь передвигается не только на автомобиле, но и во времени.
Для любого автопутешественника и вообще водителя автомобиля важны три основных момента. Вопервых, качество топлива. Во-вторых, важна стабильность — чтобы запасы топлива водитель мог пополнять регулярно, не доезжая до заправки на последних остатках бензина. И, конечно, важен комфорт на АЗС. Учитывая, что на пути следования маршрута «Сила природы» каждые 30-50 километров расположены автозаправочные станции «Башнефть», туристы всегда могут заправиться качественным топливом, перекусить в дороге, получить необходимые услуги.
Отметим, что в дальнейшем планируется разработать и представить новые туры в Урало-Поволжье для популяризации природы регионов России и стимулирования развития внутреннего автотуризма.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]