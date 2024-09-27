Лето возвращается в Башкирию

Так, в субботу, 28 сентября, несмотря на заморозки до -2°C… 0°C, днём столбики термометров окажутся на отметках +17°C… +22°C. Ещё более высокие температурные показатели спрогнозировали синоптики в воскресенье и понедельник, 29–30 сентября. В эти дни температура воздуха достигнет +18°C… 23°C.