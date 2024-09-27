Лето возвращается в Башкирию

Posted 27 сентября, 14:30
Published 27 сентября, 14:30
Modified 28 сентября, 10:41
Updated 28 сентября, 10:41
Как гласят данные башкортостанского управления Росгидромета, в последние три дня сентября в Республике установится практически летняя температура воздуха. Во все выходные и последний рабочий день месяца обещают умеренный ветер и сухую погоду.
Так, в субботу, 28 сентября, несмотря на заморозки до -2°C… 0°C, днём столбики термометров окажутся на отметках +17°C… +22°C. Ещё более высокие температурные показатели спрогнозировали синоптики в воскресенье и понедельник, 29–30 сентября. В эти дни температура воздуха достигнет +18°C… 23°C.
Ранее Mkset сообщал о том, когда в Башкирии начнётся новый отопительный сезон. Напомним, что для подачи тепла на территории региона должна в течение пяти суток держаться средняя температура воздуха ниже +8°C.
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