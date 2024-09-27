Posted 27 сентября, 06:27
Published 27 сентября, 06:27
Modified 27 сентября, 06:29
Updated 27 сентября, 06:29
Я с экспертами КурсФайндер рассмотрела основные преимущества PowerPoint и подготовила небольшой гайд по работе с программой. Материал будет полезен для тех, кто так или иначе работает с презентациями в профессиональной деятельности или в процессе обучения.
Если же вы хотите понять, как сделать презентацию в PowerPoint более яркой, привлекательной и интересной, то предлагаю найти лучший курс по презентации из каталога Kursfinder.
Основным назначением программы является создание и демонстрация презентаций. ПО функционально, оно позволяет заниматься версткой журналов и газет, подготавливать баннеры, анимации и т. д. Но чаще всего PowerPoint используется именно для подготовки слайдов с размещенным на них контентом — картинками, ссылками, видео и др.
Также функциональные возможности программы применяются для навигации и координации клиентов. Например, в финансовых и государственных учреждениях.
Существует огромное количество как платных, так и бесплатных аналогов продукта. Как правило они отличаются лишь дизайнерским оформлением и интерфейсом. PowerPoint же не просто удобен, это — качественный инструмент, который остается вне конкуренции.
Разберем основные преимущества и недостатки.
Главный плюс продукта — широкое применение. ПО используется во многих организациях, с ней учат работать еще в школе. Выбирая продукт можно не бояться, что файл не откроется или «поплывет» шрифт.
Еще одно преимущество — функциональность и обширный набор инструментов для форматирования. Также программа легко интегрируется с другими продуктами набора Microsoft Office.
Есть у ПО и недостатки, одним из таких считается шаблонность. Программа будто навязывает один формат изложения материала, поэтому она может не подойти для решения нестандартных задач.
Также есть 3 особенности работы с этим продуктом:
Этот раздел посвящен основным этапам работы в ПО. В качестве примера используется версия PowerPoint для Windows, для macOS интерфейс может быть немного другим, однако эта инструкция также поможет разобраться в особенностях работы.
Для создания проекта необходимо запустить PowerPoint и нажать сочетание Ctrl + N (для macOS — ⌘ + N), после этого станет доступен новый пустой проект.
Выполнить тоже самое можно и с помощью мышки, для этого следует выбрать раздел «Файл» и «Создать». В появившемся окне станут доступны готовые макеты с разным видом.
Чтобы добавить в презентацию новый слайд, необходимо зажать Ctrl + M (для macOS — ⌘ + M).
При использовании мыши следует правой кнопкой кликнуть по разделу «Список слайдов», в открывшемся меню выбираем «Создать слайд».
Готовые слайды можно дублировать, для этого нужно выбрать необходимый в разделе слева и нажать на клавиатуре Ctrl + Shift + D (на macOS — ⌘ + Shift + D).
Проще всего для этих целей использовать мышь. Нужно навести курсор на миниатюру слайда в соответствующем списке, нажать и удерживать левую клавишу мышки, после этих манипуляций выбранный слайд можно просто перетянуть.
Для добавления текста переходим во вкладку «Вставка», затем в раздел «Текст», выбираем кнопку «Надпись». После этого изменяется форма курсора, им нужно кликнуть по месту, где нужно разместить надпись.
В версиях Windows можно применять сочетание Alt + N, для macOS такой комбинации нет.
Текстовое форматирование в PowerPoint мало отличается от других офисных программ. Однако в продукте от Windows в блоки автоматически добавляются внутренние отступы.
Чтобы убрать внутренние отступы, следует выделить блок, кликнуть по нему правой клавишей мыши и отметить действие — «Формат фигуры». В появившейся панели отмечаем «Надпись» и устанавливаем отступ для всех полей — 0.
Для вставки изображений переходим в раздел «Вставка», «Рисунки» и выбираем, откуда импортируем файл. Его можно загрузить из папок, сети. Также предлагаются внутренние стоковые изображения. После вставки можно менять картинку по положению, размерам и т. д.
Для вставки диаграмм переходим в раздел «Вставка», «Диаграммы», далее предлагается выбрать ее тип.
В PowerPoint диаграммы строятся также, как в Excel.
Для вставки таблиц переходим в раздел «Вставка», «Таблицы», в появившейся сетке выбираем нужное количество строк и столбцов.
Мышкой можно импортировать таблицу из Excel или нарисовать ее вручную.
Для импорта видеофайлов или аудиофайлов переходим в раздел «Вставка», «Мультимедиа», далее «Видео» или «Звук».
Для применения шаблона оформления необходимо перейти в раздел «Вид» и нажать «Образец слайдов». В этой вкладке откроется меню настройки шаблонов, а также их разметки. Популярной функцией в шаблонах является автоматическая нумерация слайдов. Для этого нужно:
Выбрать режим можно во вкладке «Вставка» и выбрать «Номер слайда» и нажать «Применить ко всем». По окончании работы выбираем «Образец слайдов» кнопку «Закрыть режим образца».
Изменить фон слайда можно, щелкнув правой клавишей мыши по пустому пространству страницы, после выбираем «Формат фона» и выбираем нужный вариант.
Эффект анимации подходит для создания акцента, им не стоит злоупотреблять. Для создания пульсирующей обложки нужно выбрать слайд, вставить нужную фигуру.
Затем фигура размещается под текст, выделяемый подложкой. Сначала фигуру размещаем поверх текста, после этого щелкаем по ней правой клавишей мыши и отмечаем команду «На задний план», «Переместить назад».
После этого фигуру выделяем, переходим в раздел «Анимация», в появившемся меню эффектов выбираем «Выделение» и «Пульсация».
После выбираем кнопку «Область анимации», после появления панели настройки слева дважды кликаем по фигуре для анимирования.
В появившейся панели выбираем раздел «Время» и задаем следующие параметры:
Запуск → «С предыдущим».
Задержка → «0 секунд».
Продолжительность → «1 секунда (быстро)».
Повторение → «До окончания слайда».
После нажимаем «ОК». Для проверки анимации зажимаем Shift + F5.
Переходы — это анимация, только для всего слайда, а не для отдельных его элементов. Большинство переходов устарели и превращают самую красивую презентацию в что-то древнее. Оптимальным переходом является «Трансформация».
Для начала создается слайд в законченном виде. После этого делается дубликат сайта, создать изменения таким образом, чтобы слайд получился таким, каким он будет выглядеть до перехода.
Затем требуется перейти к начальному слайду и в «Переходах» выбрать «Трансформацию». Для проверки нажмите Shift + F5.
Для запуска презентации с первого слайда нужно нажать F5. Для запуска с текущего — Shift + F5. Кроме того, запуск можно начать через вкладку «Слайд-шоу» и выбрать «С начала» или «С текущего слайда».
Листать слайды можно:
В PowerPoint не сохраняется каждое действие в автоматическом порядке. Нужно делать это вручную. Для этого можно использовать быстрые клавиши: Ctrl + S для Windows и ⌘ + S для macOS. Если презентация была только создана, то при нажатии на сочетание появится окошко, в котором нужно будет указать место для сохранения на диске и название файла.
В автоматическом режиме презентация сохраняется в формате PPTX. Но можно выполнить сохранение и в другом. Для этого нужно во вкладке «Файл» выбрать «Сохранить как» → «Обзор». В этом окне появится возможность указать место сохранения и формат. После этого останется нажать «Сохранить».
Да. Большая часть популярных сервисов используют форматы, которые совместимы с PowerPoint. Поэтому чаще всего можно переносить файлы из PowerPoint, например, в Google Slides без потери данных.
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