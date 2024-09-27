Как не навредить смородине осенью: советы и предостережения для садоводов

Один из самых распространенных советов, который можно встретить, касается обрезки после сбора ягод. На первый взгляд, это кажется логичным: удалив поврежденные и ненужные веточки, мы позволяем растению направить все силы на формирование новых почек и увеличение урожайности. Однако в этом есть нюансы.