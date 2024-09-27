Как не навредить смородине осенью: советы и предостережения для садоводов

Posted 27 сентября, 08:40
Published 27 сентября, 08:40
Modified 27 сентября, 08:42
Updated 27 сентября, 08:42
Алексей, опытный садовод и автор канала «Сад и огород» рассказал, как избежать распространенных ошибок и подготовить кустарники к зиме.
Один из самых распространенных советов, который можно встретить, касается обрезки после сбора ягод. На первый взгляд, это кажется логичным: удалив поврежденные и ненужные веточки, мы позволяем растению направить все силы на формирование новых почек и увеличение урожайности. Однако в этом есть нюансы.
— Если провести обрезку в августе, куст начнет снова расти и ослабится перед зимой. Это может привести к тому, что растение не успеет подготовиться к зиме и потеряет часть цветочных почек, — предупреждает садовод.
К тому же, после обрезки растение может начать закладывать ростовые почки вместо цветочных, что также негативно скажется на урожае. В итоге ослабленное растение может не пережить зиму, особенно если она будет суровой.
Еще один распространенный совет касается подкормки смородины азотсодержащими удобрениями. На первый взгляд, это кажется хорошей идеей. Ведь азот стимулирует рост зелени. Однако в осенний период это может привести к негативным последствиям.
— Если подкормить смородину азотом осенью, она пойдет в активный рост и нарастит много зелени. Но эта зелень не успеет одревеснеть до зимы и погибнет при первых же заморозках, — объясняет Алексей.
Поэтому вместо азотных удобрений лучше использовать перегной или компост, в которых азота содержится минимальное количество. Эти удобрения помогут растению укрепиться перед зимой и не вызовут нежелательного роста зелени.
Не менее важным аспектом ухода является обработка. Осенью необходимо убрать опавшие листья, ягодки и обломанные веточки. Это поможет избавиться от вредителей, которые могут успеть устроиться на зимовку. Весь собранный мусор лучше сжечь, а золу использовать в качестве удобрения.
— Перекопка грунта вокруг куста помогает усилить воздухообмен и делает почву более рыхлой. Это способствует лучшему впитыванию влаги и улучшает иммунитет растения.
После перекопки можно провести влагозарядковый полив, чтобы почва насыщалась влагой перед зимой. Если осень дождливая, полив можно пропустить.
В осенний период лучше всего подкармливать смородину суперфосфатом и сульфатом калия. Эти удобрения помогут растению укрепиться перед зимовкой. Молодым кустам достаточно 15-20 грамм сульфата калия и 25-30 грамм суперфосфата. Для старших — дозу можно увеличить в два раза.
Осмотрите кусты на наличие оголенных корней. Если такие есть, присыпьте их свежим грунтом, чтобы они не пострадали от мороза. В конце октября можно внести перепревший навоз, который будет служить дополнительной защитой для корней.
— Профилактическая обработка кустов от грибных заболеваний — важный этап осеннего ухода. Для этого можно использовать бордоскую жидкость, которая эффективно борется с возбудителями болезней, — отмечает садовод.
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