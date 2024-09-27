Хорошо живем: уфимцы скупают iPhone 16

Posted 27 сентября, 12:16
Published 27 сентября, 12:16
Modified 27 сентября, 12:22
Updated 27 сентября, 12:22
С момента официального запуска продаж iPhone 16 в Уфе отмечено невероятное увеличение спроса. По данным аналитиков, интерес к новым гаджетам вырос в три с половиной раза по сравнению с запуском iPhone 15. С 21 по 25 сентября уфимцы приобрели уже более ста новых смартфонов, притом что наиболее популярной моделью стал исключительно мощный iPhone 16 Pro Max.
В первый день продаж iPhone 16 был большой наплыв предложений на платформу: более 18 тысяч объявлений о продаже или предзаказе новой модели появились в каталоге «Авито».
— Уфимцы готовы инвестировать в технологические новшества, даже если цена достигает отметки в 200 000 рублей за флагманский смартфон, — считают эксперты.
Анализ продаж показывает, что iPhone 16 Pro Max составил 76% всех сделок, за ним следует iPhone 16 Pro с 12% и базовая модель iPhone 16 с 10%. Между тем, iPhone 16 Plus успел завоевать лишь 2% уфимского рынка — очевидно, что потребители отдают предпочтение более мощным и функциональным вариантам.
Общий рост спроса на смартфоны Apple в августе 2024 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, а за сентябрь 2024 года — прибавка в 3%. Как отмечает Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника», пользователи активно распродают свои предыдущие модели, чтобы освободить средства на покупку нового смартфона, что дополнительно подстегивает спрос.
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