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Posted 27 сентября, 12:16

Published 27 сентября, 12:16

Modified 27 сентября, 12:22

Updated 27 сентября, 12:22

Названы цены на Phone 16 в Уфе

Хорошо живем: уфимцы скупают iPhone 16

27 сентября 2024, 12:16
Фото: 1MI

Названы цены на Phone 16 в Уфе

Сюжет
Башкирия
Продажи флагманского аппарата от Apple взлетели на 400% при цене айфона в ₽200 000, сообщает пресс-служба «Авито» в пятницу, 27 сентября.

С момента официального запуска продаж iPhone 16 в Уфе отмечено невероятное увеличение спроса. По данным аналитиков, интерес к новым гаджетам вырос в три с половиной раза по сравнению с запуском iPhone 15. С 21 по 25 сентября уфимцы приобрели уже более ста новых смартфонов, притом что наиболее популярной моделью стал исключительно мощный iPhone 16 Pro Max.

В первый день продаж iPhone 16 был большой наплыв предложений на платформу: более 18 тысяч объявлений о продаже или предзаказе новой модели появились в каталоге «Авито».

— Уфимцы готовы инвестировать в технологические новшества, даже если цена достигает отметки в 200 000 рублей за флагманский смартфон, — считают эксперты.
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Анализ продаж показывает, что iPhone 16 Pro Max составил 76% всех сделок, за ним следует iPhone 16 Pro с 12% и базовая модель iPhone 16 с 10%. Между тем, iPhone 16 Plus успел завоевать лишь 2% уфимского рынка — очевидно, что потребители отдают предпочтение более мощным и функциональным вариантам.

Общий рост спроса на смартфоны Apple в августе 2024 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, а за сентябрь 2024 года — прибавка в 3%. Как отмечает Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника», пользователи активно распродают свои предыдущие модели, чтобы освободить средства на покупку нового смартфона, что дополнительно подстегивает спрос.

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