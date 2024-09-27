Хорошо живем: уфимцы скупают iPhone 16

Общий рост спроса на смартфоны Apple в августе 2024 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, а за сентябрь 2024 года — прибавка в 3%. Как отмечает Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника», пользователи активно распродают свои предыдущие модели, чтобы освободить средства на покупку нового смартфона, что дополнительно подстегивает спрос.