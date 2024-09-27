Дёму ждёт тотальная зачистка

Работы по очистке русла реки Дёма начались еще в 2022 году, и на данный момент подрядчик завершил этап удаления донных иловых отложений. Общая протяженность расчищенных участков составит 35 километров, что существенно повлияет на состояние водоема. В настоящее время продолжаются работы по транспортировке оставшихся отложений и рекультивации затронутых территорий.