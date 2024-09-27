Дёму ждёт тотальная зачистка

Posted 27 сентября, 05:17
Published 27 сентября, 05:17
Modified 27 сентября, 07:58
Updated 27 сентября, 07:58
Работы по очистке русла реки Дёма начались еще в 2022 году, и на данный момент подрядчик завершил этап удаления донных иловых отложений. Общая протяженность расчищенных участков составит 35 километров, что существенно повлияет на состояние водоема. В настоящее время продолжаются работы по транспортировке оставшихся отложений и рекультивации затронутых территорий.
Нияз Фазылов подчеркнул важность соблюдения сроков реализации мероприятий, которые находятся под постоянным контролем надзорных органов. Подрядчику даны рекомендации принять все необходимые меры для выполнения запланированных работ в установленные сроки — полную очистку реки планируется завершить до 1 ноября.
— В результате работы повысится пропускная способность реки, улучшится её санитарное состояние, а значит и качество воды, — комментирует Нияз Фазылов.
Ожидается, что оздоровление Дёмы положительно скажется на жизни более 5,7 тысяч жителей Республики.
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