mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 05:17

Published 27 сентября, 05:17

Modified 27 сентября, 07:58

Updated 27 сентября, 07:58

Дёму ждёт тотальная зачистка

Дёму ждёт тотальная зачистка

27 сентября 2024, 05:17
Фото: Нияз Фазылов
Сюжет
Экология
В Чишминском районе Башкирии началась масштабная очистка реки, сообщает в пятницу, 27 сентября, и. о. министра природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.

Работы по очистке русла реки Дёма начались еще в 2022 году, и на данный момент подрядчик завершил этап удаления донных иловых отложений. Общая протяженность расчищенных участков составит 35 километров, что существенно повлияет на состояние водоема. В настоящее время продолжаются работы по транспортировке оставшихся отложений и рекультивации затронутых территорий.

Фото: Нияз Фазылов

Нияз Фазылов подчеркнул важность соблюдения сроков реализации мероприятий, которые находятся под постоянным контролем надзорных органов. Подрядчику даны рекомендации принять все необходимые меры для выполнения запланированных работ в установленные сроки — полную очистку реки планируется завершить до 1 ноября.

— В результате работы повысится пропускная способность реки, улучшится её санитарное состояние, а значит и качество воды, — комментирует Нияз Фазылов.

Ожидается, что оздоровление Дёмы положительно скажется на жизни более 5,7 тысяч жителей Республики.

Любимое озеро Уфы исчезает
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирию косит риновирус и COVID-19Банк засудил покойника в БашкирииАллею бойцов СВО вырубили ради ТЦ в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Экология#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Природа#Дёма#Белебей#Мелеуз#Чишминский район#Река Дёма#Водоем#Пропускная способность#Качество воды#Оздоровление#Надзорные органы#Санитарное состояние#Восстановление реки#Донные отложения#Рекультивация#Очистка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика