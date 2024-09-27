Буцаев: Гости РЭФ смогут посетить выставку арт-объектов «Зеленый квадрат»

Posted 27 сентября, 15:25
Published 27 сентября, 15:25
Modified 27 сентября, 15:27
Updated 27 сентября, 15:27
РЭО не впервые проводит творческие мероприятия в рамках деловых событий. На выставке будут представлены произведения искусства, созданные из переработанных материалов. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев выразил уверенность, что работы художников произведут сильное впечатление на участников форума, пишет 56orb.ru.
Конкурс «Зеленый квадрат», организованный РЭО в сотрудничестве с арт-кластером «Таврида», прошел в преддверии Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) 2024 года. Лучшие работы конкурса экспонируются в различных городах России. Первая выставка прошла на фестивале «Таврида.АРТ», а затем в Мелитополе, Казани и Нижнем Новгороде. На форуме будут представлены те же арт-объекты, что уже выставлялись в других городах.
Напомним, что РЭФ включает Молодежный день и деловую программу. Организаторами форума выступают РЭО, Правительство РФ и Минприроды России.
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