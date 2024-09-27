Буцаев: Гости РЭФ смогут посетить выставку арт-объектов «Зеленый квадрат»

Конкурс «Зеленый квадрат», организованный РЭО в сотрудничестве с арт-кластером «Таврида», прошел в преддверии Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) 2024 года. Лучшие работы конкурса экспонируются в различных городах России. Первая выставка прошла на фестивале «Таврида.АРТ», а затем в Мелитополе, Казани и Нижнем Новгороде. На форуме будут представлены те же арт-объекты, что уже выставлялись в других городах.