Борьба за легальный бизнес: как регулировать нелегальный оборот товаров в ЕАЭС

Для противодействия нелегальному обороту в ЕАЭС эксперты предлагают объединить усилия всех стран союза и тиражировать норму, вступившую в силу в России с 1 апреля 2024 года. Согласно этой норме нелегальный ввоз табачной и алкогольной продукции грозит лишением свободы сроком до пяти лет. Кроме того, необходимо усилить контроль в точках физического транзита такой продукции и провести анализ действующего законодательства на предмет его дальнейшего развития.