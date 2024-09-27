Борьба за легальный бизнес: как регулировать нелегальный оборот товаров в ЕАЭС

Posted 27 сентября, 06:55
Published 27 сентября, 06:55
Modified 27 сентября, 06:57
Updated 27 сентября, 06:57
По экспертным оценкам, доля нелегальных товаров на российском розничном рынке в 2023 году составила 10,1%, что в пять раз превышает общемировой показатель. Наиболее распространенными нелегальными товарами являются fashion-товары, косметика, парфюмерия, табачная и никотиносодержащая продукция.
Экономические последствия оборота нелегальной продукции наиболее ощутимы в табачной отрасли. Потери бюджета от недополученных государством средств от акцизов на рынке табачной продукции превышают 123,7 миллиарда рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах ЕАЭС, которые становятся транзитными хабами для дальнейшего распространения нелегальной продукции как внутри экономического союза, так и за его пределами.
Исполнительный директор казахстанской ассоциации производителей и импортеров алкогольной и никотиносодержащей продукции QazSpirits Дмитрий Жуков оценивает ситуацию с нелегальным оборотом сигарет в стране как неуправляемую, особенно на фоне запрета вейпов. Экономическая ситуация и рост акцизов на табачную продукцию мотивируют потребителей переходить на более доступную нелегальную продукцию. Это создает риски как для государства, которое теряет акцизные поступления, так и для потребителей, поскольку качество контрафактной продукции невозможно контролировать.
По данным казахстанского Института экономических исследований, доля нелегальных продаж табака в стране составляет 10%. В Кыргызстане ситуация с нелегальным оборотом табака за последние пять лет стала еще хуже, что ставит под угрозу существование легальных игроков на этом рынке. По словам президента кыргызской Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) Гульнары Ускенбаевой, крупнейшая часть нелегальной продукции поставляется из ОАЭ, а доля оборота нелегального табака достигает 30-40%.
Для противодействия нелегальному обороту в ЕАЭС эксперты предлагают объединить усилия всех стран союза и тиражировать норму, вступившую в силу в России с 1 апреля 2024 года. Согласно этой норме нелегальный ввоз табачной и алкогольной продукции грозит лишением свободы сроком до пяти лет. Кроме того, необходимо усилить контроль в точках физического транзита такой продукции и провести анализ действующего законодательства на предмет его дальнейшего развития.
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