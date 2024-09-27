«Авито» запустит отдельный сервис для малого и среднего бизнеса

Директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов поделился планами по созданию автономного замкнутого цифрового ресурса с собственной системой навигации. Чтобы определить, в каких именно решениях нуждаются современные бизнесмены, платформа провела специальное исследование. Оно показало отсутствие консолидации в опыте B2B. Это значит, что предпринимателям приходится постоянно переключаться между разными поисковыми системами, сообществами в социальных сетях, тендерными платформами и иными специализированными ресурсами для бизнеса. Хакимов считает, что сложнее всего предпринимателям находить надежных поставщиков, а также покупать товары на выгодных условиях. Дело в том, что, прежде чем сделать выбор, пользователь должен подробно изучать каждое предложение и сопоставлять его с другими похожими вариантами. Учитывая такой опыт, разработчики создали механизм отбора самых подходящих предложений, а также умную выдачу и собственную навигацию. Три команды специалистов работают над тем, чтобы усовершенствовать данный сервис.