«Авито» запустит отдельный сервис для малого и среднего бизнеса

Posted 27 сентября, 11:52
Published 27 сентября, 11:52
Modified 27 сентября, 11:52
Updated 27 сентября, 11:52
Также на площадке планируют внедрить такие полезные для бизнеса функции, как каталог поставщиков и запрос коммерческих предложений. Пока сервис запустили в тестовом режиме. К нему могут обращаться некоторые пользователи «Авито» через мобильное приложение. Полная его версия будет доступна в следующем году.
Новый раздел платформы называется «Avito Бизнес 360». Целевая аудитория этого комплексного пространства — представители малого и среднего предпринимательства (МСП).
Комплексный подход
С помощью сервиса индивидуальные предприниматели (ИП) и представители юрлиц смогут в едином окне решать бизнес-задачи, обеспечивающие эффективность их деятельности. На площадке есть категория товаров. В ней размещаются предложения о продаже товаров, которые требуются предпринимателям для ведения бизнеса, например принадлежности и вещи для офиса, техническое оборудование, запчасти для техники, строительные материалы, сырье, программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов и другие. Помимо этого, разработчики предусмотрели возможность поиска сотрудников и услуги для бизнеса. Комплексное онлайн-пространство для бизнеса включает в себя также предложения о продаже или аренде транспорта и недвижимости, предназначенной для коммерческих целей.
Сервис «Avito Бизнес 360» позволит платформе объединить в себе весь ассортимент, который представлен в категориях товаров и услуг, а также в разделах работы, авто и недвижимости. Стоит отметить, что разработчики создали ряд функций с нуля, ориентируясь на потребности потенциальных пользователей.
Цифровые инструменты для предпринимателей
В начале 2025 года разработчики планируют внедрить на сервисе каталог поставщиков, благодаря которому у предпринимателей появится возможность поиска и выбора поставщиков. В этом им помогут рейтинги и отзывы, размещенные на платформах, а также информация, собранная с других источников. В планах создателей бизнес-площадки — внедрение функции сравнения поставщиков и добавления заинтересовавших предложений в избранное. Это значит, что через «Авито» предприниматели смогут искать не столько индивидуальные предложения продукции, сколько поставщиков. Ранее это можно было делать только с помощью специализированных тендерных платформ.
Еще одна полезная функция сервиса — запрос коммерческих предложений. Всего в несколько кликов предприниматель сможет сформировать запрос на предложения, задав нужные ему критерии. Поставщики, которых отберет платформа, дадут пользователю обратную связь в течение двадцати четырех часов. Все данные будут представлены в виде таблицы. Это достаточно удобно, поскольку предпринимателю не придется отдельно искать информацию о стоимости товара, способах его доставки и других моментах, касающихся сделки. Отметим, что данная функция доступна в категории «Оборудование для бизнеса». В дальнейшем разработчики планируют масштабировать ее на другие группы товаров, а также на сферу услуг.
Ранее предприниматели вынуждены были искать на рынке отдельные предложения для решения разных бизнес-задач. Команда «Авито» решила создать комплексное цифровое пространство, чтобы обеспечить возможность закрывать основные потребности субъектов МСП в одном месте. Об этом рассказал руководитель бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский. Реализация такого проекта представлялась возможной только при использовании уникального кросс-вертикального опыта платформы, который позволял решать большое количество повседневных задач в сфере бизнеса, от закупок до поиска профессионалов. По словам Ильи Дудковского, разработчики отлично понимают потребности современного малого и среднего бизнеса и пытаются обеспечить максимально удобный способ для решения его задач.
По оценкам специалистов, интерес к новому сервису могут проявить более четырех миллионов бизнесменов из сектора МСП, которые пользуются платформой. На «Avito Бизнес 360» также могут обратить внимание миллионы пользователей, которые не рассматривали эту платформу в качестве площадки для решения бизнес-задач.
Директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов поделился планами по созданию автономного замкнутого цифрового ресурса с собственной системой навигации. Чтобы определить, в каких именно решениях нуждаются современные бизнесмены, платформа провела специальное исследование. Оно показало отсутствие консолидации в опыте B2B. Это значит, что предпринимателям приходится постоянно переключаться между разными поисковыми системами, сообществами в социальных сетях, тендерными платформами и иными специализированными ресурсами для бизнеса. Хакимов считает, что сложнее всего предпринимателям находить надежных поставщиков, а также покупать товары на выгодных условиях. Дело в том, что, прежде чем сделать выбор, пользователь должен подробно изучать каждое предложение и сопоставлять его с другими похожими вариантами. Учитывая такой опыт, разработчики создали механизм отбора самых подходящих предложений, а также умную выдачу и собственную навигацию. Три команды специалистов работают над тем, чтобы усовершенствовать данный сервис.
В новом разделе размещаются только предложения продавцов, которые соответствуют установленным критериям. Так, чтобы попасть в категорию товаров, продавец должен иметь зарегистрированный бизнес-аккаунт и пройти проверку на благонадежность. Предполагается, что в дальнейшем у продавцов появится возможность самостоятельно выбирать места для размещения предложений в зависимости от специализации.
Сервис еще тестируется. Пользователям доступен ограниченный функционал только через приложение «Авито». До конца текущего года сервис станет доступным для всех пользователей платформы также через мобильное приложение. Бизнес-раздел платформы будет дополняться новыми функциями, актуальными для рынка закупок.
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