Уфимец трижды победил рак

Posted 26 сентября, 17:41
Published 26 сентября, 17:41
Modified 26 сентября, 19:59
Updated 26 сентября, 19:59
Врачи Республиканского клинического онкологичесокго диспансера удалили пациенту опухоль бронха, сохранив левое лёгкое. С жалобами на приступы кашля и другие симптомы обратился к медикам 64-летний мужчина — в результате обследований у него нашли карциноид, медленно развивающуюся опухоль.
На удаление злокачественнного образования хирургам потребовалось почти три с половиной часа. Как отметили в Минздраве, подобных операций в России проводится около пяти в год.
Сам пациент, рассказали в ведомстве, ложится «под нож» хирургов уже в третий раз — ранее опухоли ему удаляли в 2014 и 2018 годах.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выросло число операций по трансплантации внутренних органов — таким образом, Республики вошла в пятёрку российских субъектов с самым высоким числом подобных вмешательств.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]