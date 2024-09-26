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Posted 26 сентября, 17:41

Published 26 сентября, 17:41

Modified 26 сентября, 19:59

Updated 26 сентября, 19:59

Уфимец трижды победил рак

Уфимец трижды победил рак

26 сентября 2024, 17:41
Фото: Изображение Midjourney
Редкую операцию провели башкортостанские хирурги, отчитались в четверг, 26 сентября, в региональном Минздраве.

Врачи Республиканского клинического онкологичесокго диспансера удалили пациенту опухоль бронха, сохранив левое лёгкое. С жалобами на приступы кашля и другие симптомы обратился к медикам 64-летний мужчина — в результате обследований у него нашли карциноид, медленно развивающуюся опухоль.

На удаление злокачественнного образования хирургам потребовалось почти три с половиной часа. Как отметили в Минздраве, подобных операций в России проводится около пяти в год.

Сам пациент, рассказали в ведомстве, ложится «под нож» хирургов уже в третий раз — ранее опухоли ему удаляли в 2014 и 2018 годах.

Пересадка органов стала популярнее в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выросло число операций по трансплантации внутренних органов — таким образом, Республики вошла в пятёрку российских субъектов с самым высоким числом подобных вмешательств.

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