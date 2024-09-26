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Posted 26 сентября, 08:11

Published 26 сентября, 08:11

Modified 26 сентября, 08:11

Updated 26 сентября, 08:11

Ученые нашли в китайской гробнице сыр возрастом 3,5 тысячи лет

Ученые нашли в китайской гробнице сыр возрастом 3,5 тысячи лет

26 сентября 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
Археологи обнаружили в китайском Синьцзяне кусочки ферментированного сыра, который был изготовлен около трёх с половиной тысяч лет назад. Ученые считают, что это древнейший сыр из найденных на сегодняшний день. Исследование этой археологической находки позволило сделать несколько интересных выводов.

Как пишет newkhakasiya.online, сыр обнаружен на древнем кладбище рядом с мумиями. Хотя остается загадкой, почему древние китайцы помещали сыр в захоронения, стало ясно, что сухой климат способствовал его сохранности.

Исследование показало, что это продукт кефирного типа, изготовленный из коровьего и козьего молока. Микробиота сыра имеет сходство с современными молочными продуктами Кавказа и Тибета, что свидетельствует о существовании древних торговых связей между регионами.

Ученые предполагают, что сыр имел кисловатый вкус, сравнимый с современными французскими сырами с резким ароматом.

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