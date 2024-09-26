Трудолюбивая наркоманка будет улучшать Башкирию

Суд квалифицировал её действия как незаконное изготовление и хранение наркотических средств в значительном размере. В результате женщина была признана виновной и приговорена к 240 часам обязательных работ. Но это не всё: суд также предписал ей пройти лечение от наркомании и реабилитацию.