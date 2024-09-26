Трудолюбивая наркоманка будет улучшать Башкирию

Posted 26 сентября, 09:17
Published 26 сентября, 09:17
Modified 26 сентября, 11:44
Updated 26 сентября, 11:44
Жительница Белебея оказалась на скамье подсудимых за незаконное изготовление и хранение наркотиков. В марте 2024 года, находясь на кухне своей квартиры, она кустарным способом приготовила экстракт маковой соломы.
Как выяснили следователи, часть полученного зелья была использована сразу, а оставшаяся — хранилась до момента задержания полицией.
Суд квалифицировал её действия как незаконное изготовление и хранение наркотических средств в значительном размере. В результате женщина была признана виновной и приговорена к 240 часам обязательных работ. Но это не всё: суд также предписал ей пройти лечение от наркомании и реабилитацию.
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