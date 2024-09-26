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Posted 26 сентября, 09:17

Published 26 сентября, 09:17

Modified 26 сентября, 11:44

Updated 26 сентября, 11:44

В Башкирии женщина отработает пагубную зависимость

Трудолюбивая наркоманка будет улучшать Башкирию

26 сентября 2024, 09:17
Фото: 1MI

В Башкирии женщина отработает пагубную зависимость

Сюжет
Башкирия
Поклонницу домашнего зельеварения отправили на общественные работы, сообщает в четверг, 26 сентября, пресс-служба судов Башкирии.

Жительница Белебея оказалась на скамье подсудимых за незаконное изготовление и хранение наркотиков. В марте 2024 года, находясь на кухне своей квартиры, она кустарным способом приготовила экстракт маковой соломы.

Как выяснили следователи, часть полученного зелья была использована сразу, а оставшаяся — хранилась до момента задержания полицией.

Суд квалифицировал её действия как незаконное изготовление и хранение наркотических средств в значительном размере. В результате женщина была признана виновной и приговорена к 240 часам обязательных работ. Но это не всё: суд также предписал ей пройти лечение от наркомании и реабилитацию.

Во все тяжкие: Экономный наркоман пошёл под суд в Башкирии
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