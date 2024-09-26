Подведены итоги НРФ «Регионы», прошедшего в Екатеринбурге

Заместитель гендиректора по региональной рекламе «ГПМ Реклама» Илья Попов сообщил, что в этом году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в стране увеличилось на 4,5 процента, а проведенные исследования подтверждают положительное отношение россиян к отечественным брендам. По его словам, вложения в рекламу помогают отечественным производителям не только увеличить влияние на локальном рынке, но и выйти на всероссийский уровень.