Подведены итоги НРФ «Регионы», прошедшего в Екатеринбурге

Posted 26 сентября, 11:05
Published 26 сентября, 11:05
Modified 26 сентября, 11:05
Updated 26 сентября, 11:05
В рамках форума Екатеринбург посетили более двух тысяч участников, выступили 150 спикеров. Трансляция главной стратегической сессии форума велась на платформе «ВКонтакте», где набрала 28,5 тысячи просмотров. Медиапартнерами мероприятия стали медиахолдинг 1MI и издание TagilCity.
Эксперты и лидеры рынка на стратегической сессии форума провели анализ основных изменений, произошедших за последний год, а также обсудили потребности региональных рекламодателей и влияние цифровизации на общение с потребителями.
Ассоциация коммуникационных агентств России сообщает, что объем локального рынка рекламы в период с января по июнь 2024 года достиг 58 миллиардов рублей, что говорит о его росте на 17%. Конкретно в Екатеринбурге он показал рост в 23%, что позволило региону занять третье место в списке по объёму рекламных вложений после Москвы и Санкт-Петербурга.
Заместитель гендиректора по региональной рекламе «ГПМ Реклама» Илья Попов сообщил, что в этом году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в стране увеличилось на 4,5 процента, а проведенные исследования подтверждают положительное отношение россиян к отечественным брендам. По его словам, вложения в рекламу помогают отечественным производителям не только увеличить влияние на локальном рынке, но и выйти на всероссийский уровень.
В текущем году НРФ «Регионы» был проведен в обновленном формате и стал частью программы Национальной недели HR и рекламы, которая прошла в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября. Организаторы сообщили, что в данном мероприятии приняли участие более четырех тысяч человек. Закрывала НРФ церемония награждения Первого регионального фестиваля рекламы.
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