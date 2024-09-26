Модульбанк предлагает селлерам на маркетплейсах услугу консалтинга

Модульбанк и ранее занимался разработкой продуктов для продавцов на маркетплейсах. Около двух лет назад банк объявил о специальных тарифах для продавцов и о возможности выводить прибыль от маркетплейсов на счета физических лиц. Кроме этого, банк обеспечил возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах. Десятки тысяч российских организаций, занимающихся продажами на маркетплейсах, уже присоединились к сервисам Модульбанка. Это предприниматели, которые закупают товары в Китае, Турции, Узбекистане и Киргизии. Для комплексного сопровождения закупок они обращаются к услугам банка.