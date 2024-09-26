Модульбанк предлагает селлерам на маркетплейсах услугу консалтинга

Posted 26 сентября, 06:36
Published 26 сентября, 06:36
Modified 26 сентября, 06:36
Updated 26 сентября, 06:36
Банки в значительной мере упрощают работу площадок, предлагая большое количество финансовых и нефинансовых продуктов, делающих процесс купли-продаж максимально удобным как для продавцов, так и для покупателей, пишет inkazan.ru.
Российские банки предлагают предпринимателям, продающим свои товары через маркетплейсы, такие услуги, как эквайринг, страхование, логистика, консалтинг, программы лояльности, обучающие курсы. Все это обеспечивает хорошие возможности для оптимизации бизнеса и увеличения прибыли с одновременным снижением рисков.
Модульбанк предложил предпринимателям консалтинг для селлеров. Эта услуга включает в себя ведение отдельных карточек товаров на маркетплейсах специалистами банка. Отметим, что Модульбанк позиционирует себя как предпринимательский хаб.
Член правления Модульбанка, руководитель направления по работе с маркетплейсами Светлана Годлина отметила, что услуга включает в себя анализ товарной карточки, SEO-оптимизацию, расчет юнит-экономики и настройку рекламных кампаний. По результатам этой работы формируется отчет.
Модульбанк и ранее занимался разработкой продуктов для продавцов на маркетплейсах. Около двух лет назад банк объявил о специальных тарифах для продавцов и о возможности выводить прибыль от маркетплейсов на счета физических лиц. Кроме этого, банк обеспечил возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах. Десятки тысяч российских организаций, занимающихся продажами на маркетплейсах, уже присоединились к сервисам Модульбанка. Это предприниматели, которые закупают товары в Китае, Турции, Узбекистане и Киргизии. Для комплексного сопровождения закупок они обращаются к услугам банка.
Услуги для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, предлагает и «Точка» (банк). Организация оказывает помощь на этапах регистрации и масштабирования бизнеса на крупнейших маркетплейсах России, к которым относятся Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Сбербанк и «Эвотор» запустили площадку «на_полке», где розничные покупатели могут закупать продукты.
Отметим, что электронные торговые площадки могут приносить предпринимателям значительную прибыль при условии грамотного управления процессом продаж. В числе основных преимуществ маркетплейсов — большой охват аудитории, экономия временных и других ресурсов, удобство для покупателей. Новые продукты, предлагаемые банками, позволяют селлерам адаптировать стратегии продаж под наибольшее количество покупателей.