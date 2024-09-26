Как стиральный порошок убивает вашу сантехнику: секреты от засоров

Чтобы избежать проблем, стоит внимательно читать инструкции по эксплуатации. Например, не все знают, что молнии на одежде нужно застегивать перед стиркой, чтобы они не повредили барабан. Также важно не перегружать машину бельем, особенно если она рассчитана на определенный вес. Например, если машина рассчитана на 5 кг, это касается только хлопковых вещей. При стирке синтетики загрузку нужно уменьшать в 2-3 раза.