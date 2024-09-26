Как стиральный порошок убивает вашу сантехнику: секреты от засоров

Posted 26 сентября, 11:15
Published 26 сентября, 11:15
Modified 26 сентября, 11:17
Updated 26 сентября, 11:17
Ольга Петрова, опытная домохозяйка и автор блога «РемонтДом» поделилась своим секретом, который может помочь предотвратить эти неприятности.
Вспомним, как наши предки стирали белье. В старину женщины возили белье на речку даже зимой, используя специальные доски, которые назывались рубель или валек. С появлением первых стиральных машин в СССР стирка стала более удобной, но процесс все равно оставался довольно трудоемким. Первая автоматическая стиральная машина появилась только в конце 70-х годов, и тогда о засорах в трубах никто даже не задумывался.
Сегодня самой частой причиной засоров в трубах является стиральный порошок. Почему так происходит и как с этим бороться?
— Основной проблемой является неполное растворение порошка в воде. Нерастворенные частицы порошка скапливаются в трубах и со временем превращаются в твердые отложения, которые препятствуют нормальному течению воды, — поясняет Ольга.
Причин неполного растворения порошка может быть несколько.
Низкое качество порошка: некоторые производители добавляют в порошок дешёвые наполнители, такие как мел и гашёную известь, что снижает его растворимость.
Перебор с количеством порошка: использование слишком большого количества порошка (более одной столовой ложки на 1 кг сухого белья) может препятствовать его полному растворению, особенно при низких температурах.
Проблемы с техникой: неисправности в системе подачи воды в стиральной машине или засор фильтра-сеточки могут замедлить или ограничить поток воды, что также мешает полному растворению порошка.
— Как-то сосед-сантехник помог устранить засор в трубах. Он разобрал трубу и показал, что причиной засора стали твердые отложения, напоминающие камни. Эти отложения образовались из-за нерастворенного стирального порошка, — рассказывает домохозяйка.
Частая стирка на быстрых режимах при низкой температуре (30-40 градусов) только усугубляет проблему, так как порошок не успевает полностью раствориться.
Чтобы избежать засоров, стоит следовать нескольким простым рекомендациям.
Если засор уже произошел, не обязательно сразу разбирать трубы.
— Сосед-сантехник рекомендует использовать трос для прочистки. Однако этот метод требует осторожности, чтобы не повредить трубы. Также стоит учитывать, что профилактика всегда лучше лечения. Регулярная стирка при высокой температуре и использование качественных средств помогут избежать проблем в будущем, — рассказывает Ольга.
Помимо засоров, порошок может негативно влиять на саму машину. Неправильное использование может привести к образованию налета на ТЭНах, что снижает их эффективность и может привести к поломке. Известь, мыльный налет и ворсинки от одежды также могут накапливаться внутри машины, вызывая неприятный запах и снижая ее срок службы.
Чтобы избежать проблем, стоит внимательно читать инструкции по эксплуатации. Например, не все знают, что молнии на одежде нужно застегивать перед стиркой, чтобы они не повредили барабан. Также важно не перегружать машину бельем, особенно если она рассчитана на определенный вес. Например, если машина рассчитана на 5 кг, это касается только хлопковых вещей. При стирке синтетики загрузку нужно уменьшать в 2-3 раза.
Многие ошибочно полагают, что чем больше порошка, тем чище будет белье. Однако это не так. Избыток порошка может привести к образованию липкости на вещах и излишней пене. Оптимальная доза — одна столовая ложка на 1 кг сухого белья, что составляет около 25 г. Для геля достаточно использовать 50-100 мл на одну стирку.
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