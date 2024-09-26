Кабаны по-свински поступили в Башкирии

Posted 26 сентября, 17:48
Published 26 сентября, 17:48
Modified 26 сентября, 19:59
Updated 26 сентября, 19:59
Инцидент случился на одной из трасс муниципалитета. Как видно на кадрах, опубликованных на ресурсах ведомства, внезапно выбежавшие на дорогу животные устроили аварию с двумя автомобилями.
По данным министерства, из людей в результате аварии никто не погиб, однако кабанам повезло меньше — ДТП унесло жизнь одной самки и троих её детёнышей.
— Машины получили повреждения, а животные погибли. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 80 тысяч рублей, — отчиталось ведомство.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Бурзянском районе Башкирии медведь загрыз корову — ужасную сцену успел запечатлеть вблизи очевидец.
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