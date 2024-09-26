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Posted 26 сентября, 17:48

Published 26 сентября, 17:48

Modified 26 сентября, 19:59

Updated 26 сентября, 19:59

Дикие свиньи устроили ДТП в Башкортостане

Кабаны по-свински поступили в Башкирии

26 сентября 2024, 17:48
Фото: Изображение Midjourney

Дикие свиньи устроили ДТП в Башкортостане

Стадо кабанов спровоцировало жуткую аварию в Благоварском районе Башкирии, сообщили в четверг, 26 сентября, в региональном Минэкологии.

Инцидент случился на одной из трасс муниципалитета. Как видно на кадрах, опубликованных на ресурсах ведомства, внезапно выбежавшие на дорогу животные устроили аварию с двумя автомобилями.

По данным министерства, из людей в результате аварии никто не погиб, однако кабанам повезло меньше — ДТП унесло жизнь одной самки и троих её детёнышей.

— Машины получили повреждения, а животные погибли. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 80 тысяч рублей, — отчиталось ведомство.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Бурзянском районе Башкирии медведь загрыз корову — ужасную сцену успел запечатлеть вблизи очевидец.

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