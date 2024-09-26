Эксперты сравнили порог входа на рынок частного размещения с открытием ресторана

В 2024 году ожидается рост рынка краткосрочной недвижимости в туриндустрии на 19%: с 284 миллиардов рублей в 2023-м до 337 миллиардов в этом. Об этом говорят данные «Авито Путешествий». На это повлиял возросший интерес россиян к путешествиям в пределах родины. Если в 2023 году рынок внутреннего туризма насчитывал 55 миллионов человек, то за январь — июль текущего года показатель уже превысил 32 миллиона.