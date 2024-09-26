Аспирин в быту: 12 неожиданных способов использования, которые вас удивят

Не всегда под рукой есть специальные чистящие средства для раковины и ванны. В этом случае на помощь снова придет аспирин. Для этого нужно растолочь несколько таблеток и смешать их с перекисью водорода. Нанесите получившуюся смесь на поверхность и оставьте на несколько минут. Затем просто промойте водой, и ваша раковина или ванна будут блестеть как новые.