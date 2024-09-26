Аспирин в быту: 12 неожиданных способов использования, которые вас удивят

Posted 26 сентября, 08:32
Published 26 сентября, 08:32
Modified 26 сентября, 08:34
Updated 26 сентября, 08:34
Ацетилсалициловая кислота или аспирин, как его чаще называют, оказался невероятно полезным в быту. Этот препарат может помочь вам в самых неожиданных ситуациях, от чистки посуды до ухода за садовыми растениями.
Екатерина Андреева, эксперт в области домоводства и блогер рассказала, как именно он может облегчить нашу жизнь.
Если внезапно закончилось моющее средство для посуды, не спешите в магазин. Аспирин может стать отличной заменой. Для этого достаточно размолоть несколько таблеток и добавить немного воды, чтобы получилась паста. С помощью губки нанесите эту пасту на посуду, и от грязи и жира не останется и следа. Такой способ выручит в экстренной ситуации и обеспечит чистую посуду без лишних затрат.
Ржавчина на кране или других металлических поверхностях может стать настоящей проблемой. Однако аспирин способен справиться и с ней. Растолките таблетки, добавьте немного теплой воды и нанесите смесь на ржавые участки. Оставьте на 30 минут, а затем протрите поверхность салфеткой.
— Для предотвращения повторного появления ржавчины после очистки с аспирином, можно периодически обрабатывать металлические поверхности раствором, состоящим из равных частей воды и уксуса, в котором также растворены несколько таблеток аспирина, — дополняет эксперт.
Не всегда под рукой есть специальные чистящие средства для раковины и ванны. В этом случае на помощь снова придет аспирин. Для этого нужно растолочь несколько таблеток и смешать их с перекисью водорода. Нанесите получившуюся смесь на поверхность и оставьте на несколько минут. Затем просто промойте водой, и ваша раковина или ванна будут блестеть как новые.
Засоры в трубах часто требуют вызова сантехника, но аспирин может помочь и здесь. Растолките 2-4 таблетки и бросьте их в трубу, затем залейте столовым уксусом. Оставьте на 10-15 минут, после чего промойте слив водой. Если необходимо, используйте вантуз. Такой метод может быть эффективным и существенно сэкономит ваши средства.
Грязные швы между плитками на кухне или в ванной комнате выглядят непривлекательно. С этим тоже справится аспирин. Измельчите несколько таблеток, добавьте немного воды и нанесите получившуюся пасту на швы с помощью зубной щетки. После обработки швы будут выглядеть как новые.
— Чтобы усилить действие аспириновой пасты при чистке межплиточных швов, добавьте в неё немного перекиси водорода, — рассказала Екатерина.
Когда под рукой нет привычных чистящих средств для унитаза, на помощь снова придет аспирин. Растолките 15 таблеток, добавьте немного воды и нанесите получившуюся густую кашицу на поверхность унитаза. Оставьте на 20 минут, затем почистите ёршиком. Результат вас приятно удивит.
Аспирин может стать вашим верным союзником в борьбе с пятнами на одежде. Растолките 5-10 таблеток, добавьте немного воды и нанесите пасту на пятно. Оставьте на 30-40 минут, затем стирайте вещь как обычно. Этот метод отлично справляется даже с пятнами крови на белой одежде.
Аспирин нашел свое применение и в косметологии. Из него можно делать маски для лица, которые помогают очищать поры и бороться с прыщами. Просто найдите подходящий рецепт в интернете и убедитесь в эффективности этого простого средства.
После укусов комаров и других насекомых появляется зуд, который может сильно раздражать. Аспирин поможет справиться с этой проблемой. Растворите таблетку в нескольких ложках воды и протрите покусанные места. Это уменьшит зуд и успокоит кожу.
Натоптыши и мозоли на пятках можно убрать с помощью аспирина. Растолките несколько таблеток, добавьте воду и нанесите пасту на проблемные участки. Оставьте на некоторое время, затем обработайте кожу пемзой. Результат не заставит себя ждать.
— Также не забывайте, что ношение удобной обувь с хорошей поддержкой стопы снижает риск появления неприятностей, — подчеркивает блогер.
Чтобы подаренный букет цветов радовал вас дольше, добавьте таблетку аспирина в воду в вазе. Это поможет цветам дольше оставаться свежими и красивыми.
Аспирин полезен не только дома, но и в саду. Он помогает укреплять ослабленные растения и бороться с грибковыми заболеваниями.
— Растворите половину таблетки аспирина в литре воды и полейте растения раз в месяц. Это поможет увеличить количество и качество цветов. Также аспириновый раствор может помочь защитить растения от насекомых, особенно если его нанести на листья в вечернее время, — комментирует Екатерина.
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