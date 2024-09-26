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Posted 26 сентября, 20:40

Published 26 сентября, 20:40

Modified 27 сентября, 07:53

Updated 27 сентября, 07:53

Аллею бойцов СВО вырубили ради ТЦ в Уфе

Аллею бойцов СВО вырубили ради ТЦ в Уфе

26 сентября 2024, 20:40
Фото: Ратмир Мавлиев / Vk
Сюжет
Экология
Чиновники башкирской столицы в четверг, 26 сентября, объяснились за демонтаж «Аллеи Возвращения домой».

Напомним, высажена она была в сентябре 2022 года на улице Комсомольской. Зелёные насаждения помогал устанавливать тогда и мэр Ратмир Мавлиев — у себя в соцсетях градоначальник писал, что носила аллея глубокое символическое значение: «чтобы все те, кто уехал защищать Родину, обязательно вернулись живыми и здоровыми».

Тем не менее спустя два года муниципальные власти аллею демонтировали. Причиной тому — строительство на Комсомольской, 100 нового бизнес-центра с парковкой. Решение чиновников вызвало у горожан серьёзное недовольство.

— Построят замечательный паркинг с бизнес-центром. Правильно, зачем нам дворик и деревья?! <.> Экологи куда смотрят? Людям дышать чем? — гласит комментарий возмущённого уфимца.

Между тем чиновники объяснили, что аллея переносится лишь временно — власти посчитали необходимым убрать её, дабы не повредить в процессе строительства. Как только станет возможным, деревья и брусчатку обещают вернуть.

Напомним, ранее на той же аллее неизвестные решили опередить чиновников и сами попытались похитить деревья — всё происходящее попало в объективы очевидцев.

Целую аллею украли в Уфе
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