Аллею бойцов СВО вырубили ради ТЦ в Уфе

Posted 26 сентября, 20:40
Published 26 сентября, 20:40
Modified 27 сентября, 07:53
Updated 27 сентября, 07:53
Напомним, высажена она была в сентябре 2022 года на улице Комсомольской. Зелёные насаждения помогал устанавливать тогда и мэр Ратмир Мавлиев — у себя в соцсетях градоначальник писал, что носила аллея глубокое символическое значение: «чтобы все те, кто уехал защищать Родину, обязательно вернулись живыми и здоровыми».
Тем не менее спустя два года муниципальные власти аллею демонтировали. Причиной тому — строительство на Комсомольской, 100 нового бизнес-центра с парковкой. Решение чиновников вызвало у горожан серьёзное недовольство.
— Построят замечательный паркинг с бизнес-центром. Правильно, зачем нам дворик и деревья?! <.> Экологи куда смотрят? Людям дышать чем? — гласит комментарий возмущённого уфимца.
Между тем чиновники объяснили, что аллея переносится лишь временно — власти посчитали необходимым убрать её, дабы не повредить в процессе строительства. Как только станет возможным, деревья и брусчатку обещают вернуть.
Напомним, ранее на той же аллее неизвестные решили опередить чиновников и сами попытались похитить деревья — всё происходящее попало в объективы очевидцев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]