Аллею бойцов СВО вырубили ради ТЦ в Уфе

Напомним, высажена она была в сентябре 2022 года на улице Комсомольской. Зелёные насаждения помогал устанавливать тогда и мэр Ратмир Мавлиев — у себя в соцсетях градоначальник писал, что носила аллея глубокое символическое значение: «чтобы все те, кто уехал защищать Родину, обязательно вернулись живыми и здоровыми».