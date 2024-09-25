Уфимцам повысили платежи за отопление

Posted 25 сентября, 15:46
Published 25 сентября, 15:46
Modified 25 сентября, 16:39
Updated 25 сентября, 16:39
Напомним, как сообщал Mkset, с 1 июля 2024 года тарифы на коммунальные услуги подорожали на 12%. В Госкомитете Республики Башкортостан по тарифам отмечали, что за тепло в квартирах жителям придётся платить уже 4 482 ₽ в месяц.
Между тем к региональным чиновникам уже стали поступать жалобы о том, что некоторых абонентов заставляют платить за услугу ЖКХ ещё до начала отопительного сезона. Отметим, что с 2019 года в Башкирии квитанции за тепло приходят по схеме «1/8», таким образом, прийти первые платёжки могут уже в сентябре.
Ранее Mkset рассказывал о том, когда в Уфе и Башкирии дадут отопление: этот вопрос остается на повестке на фоне утренних заморозков и оттепельных прогнозов синоптиков.