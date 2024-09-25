Уфимцам повысили платежи за отопление

Между тем к региональным чиновникам уже стали поступать жалобы о том, что некоторых абонентов заставляют платить за услугу ЖКХ ещё до начала отопительного сезона. Отметим, что с 2019 года в Башкирии квитанции за тепло приходят по схеме «1/8», таким образом, прийти первые платёжки могут уже в сентябре.