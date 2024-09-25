Ученые рассказали, может ли черная дыра поглотить нашу галактику

Мнение о черных дырах как о «космических пылесосах» является ошибочным. И хотя у них действительно невероятная гравитация, если, например, Солнце заменить черной дырой такой же массы, то Земля не будет поглощена. В нашей Солнечной системе просто стало бы очень холодно, пишет newkhakasiya.online.