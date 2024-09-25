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Posted 25 сентября, 10:05

Published 25 сентября, 10:05

Modified 25 сентября, 10:09

Updated 25 сентября, 10:09

Ученые рассказали, может ли черная дыра поглотить нашу галактику

Ученые рассказали, может ли черная дыра поглотить нашу галактику

25 сентября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
Сравнительно недавно ученые обнаружили в центре нашей галактики Млечный Путь сверхмассивную черную дыру. Ее назвали Стрелец A*. Масса этого объекта в четыре миллиона раз превышает массу Солнца.

Это вызвало у астрономов вопрос: может ли такая черная дыра представлять угрозу для нашей Солнечной системы?

Мнение о черных дырах как о «космических пылесосах» является ошибочным. И хотя у них действительно невероятная гравитация, если, например, Солнце заменить черной дырой такой же массы, то Земля не будет поглощена. В нашей Солнечной системе просто стало бы очень холодно, пишет newkhakasiya.online.

По данным исследователей, даже если Стрелец A* увеличится до размеров, позволяющих ей поглотить Солнце и планеты Солнечной системы, этого не произойдет. Черная дыра находится слишком далеко от нас. Более того, её гравитационное воздействие на окружающие объекты предсказуемо и не представляет опасности.

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