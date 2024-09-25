Ученые рассказали, может ли черная дыра поглотить нашу галактику

Posted 25 сентября, 10:05
Published 25 сентября, 10:05
Modified 25 сентября, 10:09
Updated 25 сентября, 10:09
Это вызвало у астрономов вопрос: может ли такая черная дыра представлять угрозу для нашей Солнечной системы?
Мнение о черных дырах как о «космических пылесосах» является ошибочным. И хотя у них действительно невероятная гравитация, если, например, Солнце заменить черной дырой такой же массы, то Земля не будет поглощена. В нашей Солнечной системе просто стало бы очень холодно, пишет newkhakasiya.online.
По данным исследователей, даже если Стрелец A* увеличится до размеров, позволяющих ей поглотить Солнце и планеты Солнечной системы, этого не произойдет. Черная дыра находится слишком далеко от нас. Более того, её гравитационное воздействие на окружающие объекты предсказуемо и не представляет опасности.