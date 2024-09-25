Собственный пруд в парке и эксклюзивная серия домов в посёлке «Зубово Life 3»

Posted 25 сентября, 04:55
Published 25 сентября, 04:55
Modified 25 сентября, 04:58
Updated 25 сентября, 04:58
Почему загородная жизнь так привлекательна?
Ответ прост — это отсутствие смога, шума и суеты города, а вокруг живописная природа. Загородная жизнь открывает широкие возможности для активного отдыха: велопрогулки, рыбалка, походы, спорт на свежем воздухе, прогулки по лесу, купание в озере, свежий воздух — всё это благотворно влияет на самочувствие и настроение. А современные коттеджные посёлки — это целое сообщество, где люди объединяются общими интересами, создавая дружескую атмосферу. И одним из ярких примеров является коттеджный посёлок «Зубово Life 3» от ГК «Жилой Квартал».
— Свой дом — это свобода самовыражения. Вы можете оформить его по своему вкусу и создать уютную атмосферу, где каждый уголок будет наполнен индивидуальностью. Для тех, кто стремится к жизни в комфортных условиях идеальным выбором станет дом в коттеджном посёлке «Зубово Life 3». Одной из главных достопримечательностей является парк «Движение». Это будет не просто зелёная зона, а центр притяжения для жителей посёлка. Уютные аллеи, игровая площадка, собственный пруд — идеальное место для прогулок, отдыха и активного времяпрепровождения, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Что важно учесть при выборе загородной недвижимости?
Удаленность от города и транспортная доступность. Важно найти баланс между тишиной загородной жизни и удобством доступа к городской инфраструктуре — поэтому для строительства «Зубово Life 3» застройщик выбрал прекрасное место в ближайшем пригороде. Всего 20 минут на машине, и вы уже в центре Уфы.
Безопасность. Стоит отметить, что территория посёлка закрыта для посторонних, что обеспечивает безопасность: круглосуточная охрана, видеонаблюдение и контроль доступа — это гарантия спокойствия для вас и вашей семьи. Ваши дети смогут спокойно играть как во дворе, так и на территории всего посёлка.
Инфраструктура. В непосредственной близости от посёлка есть всё необходимое для ежедневного комфорта: магазины, кафе, фитнесс-клуб, детские сады, школы и поликлиники.
— Специально для взыскательных клиентов, мы вывели комфорт, функциональность и эстетику на новый уровень. На территории коттеджного посёлка «Зубово Life 3» мы реализуем «Переулок Шёлковый». Это уютная и элегантная улица, где расположатся дома выполненные из высококачественных материалов в едином архитектурном стиле. А чёткая симметрия и сдержанная палитра будут использованы, не только в фасадных решениях и оформлении участков, но и в благоустройстве, что создаст изысканный силуэт улицы, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Лимитированная коллекция состоит из лучших проектов компании. Планировки домов идеально продуманы для семей с детьми. Например, в популярном коттедже «Нельсон» площадью 141 кв. м на первом этаже расположены кухня, гостиная, кабинет, бойлерная и лестница на второй этаж. Кухня и гостиная — единое пространство, которое можно разграничить, а можно оставить общим. На втором этаже находятся родительская спальня с выходом на балкон и две детские комнаты. В коттеджах большей площади планировка похожая, но добавляется пространство.
Около каждого из 16 домов будут постелены газоны и посажены хвойные кустарники, проложены асфальтированные автомобильные дороги и пешеходный тротуар из брусчатки, реализованы подъездные дорожки и парковочные места на 2 автомобиля.
В коттеджном посёлке «Зубово Life 3» все дома подключены к централизованным инженерным сетям: водоснабжение, газификация и электроэнергия. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены. А за порядком на территории следит собственная управляющая компания, она обеспечивает чистоту, комфорт и бесперебойную работу инженерных сетей.
И конечно, при покупке дома в ГК «Жилой Квартал» вы можете воспользоваться индивидуальной рассрочкой, сертификатом на материнский капитал, услугой Trade-in и оформить ипотеку с государственным субсидированием, например, «Сельская ипотека» со ставкой от 3% годовых или «Семейная ипотека» от 6%.
Выбирая загородную жизнь, вы выбираете здоровье, комфорт и свободу! А коттеджный посёлок «Зубово Life 3» — это не просто место, это возможность обрести гармонию с природой, создать уютную атмосферу для своей семьи и наслаждаться полноценной жизнью.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисе продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и КП »Зубово Life 3», ул. Народная, 1/1.
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