Руководителей «Почты России» включили в список «Топ-1000 российских менеджеров»

В 2021 году Волкова пригласили руководить инициативой по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, организованной Минфином России. Под его управлением менее чем за год была разработана стратегия и создана компания с технологичным продуктом и сетью дистрибуции в более чем 70 тысяч точек.