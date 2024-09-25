Руководителей «Почты России» включили в список «Топ-1000 российских менеджеров»

Posted 25 сентября, 16:23
Published 25 сентября, 16:23
Modified 25 сентября, 16:24
Updated 25 сентября, 16:24
Ассоциация менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» выбрали гендиректора АО «Почта России» Михаила Волкова одним из наиболее достойных кандидатов среди высших руководителей в отрасли связи и телекоммуникаций.
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» обновляется каждый год, опираясь на итоги работы самых квалифицированных российских управленцев, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Методология ранжирования складывается из голосования экспертов, в рамках которого топ-менеджеры анализируют достижения коллег в своих сферах деятельности. Как сообщает newizv.ru, в текущем году был сформирован 25-й по счету «Топ-1000».
Михаил Юрьевич Волков родом из города Спасска-Дальнего в Приморье. Он получил диплом Хабаровской государственной академии экономики и права (сейчас вуз называется Хабаровский государственный университет экономики и права) по специальности «финансы и кредит».
В начале карьеры он развивался в банковской отрасли. С 2000 года начал развивать региональный бизнес в Альфа-Банке. В 2012 году его назначили вице-президентом группы ВТБ, руководителем корпоративного бизнеса Москвы и МО банка ВТБ. В 2015 году включили в состав правления Банка Москвы. Михаил Юрьевич с 2016 года находился на должности старшего вице-президента, главы департамента региональной сети банка ВТБ.
В 2017 году вошел в команду управленцев «Почты России» в статусе замглавы по операционному управлению, позже его включили в состав правления АО «Почта России». В компании занимался внедрением клиентоцентричной политики: вводил более эффективные стандарты качества работы с клиентами, занимался исследованием уровня предоставляемого сервиса, внедрял упрощение клиентского пути и разнообразные цифровые решения.
В 2021 году Волкова пригласили руководить инициативой по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, организованной Минфином России. Под его управлением менее чем за год была разработана стратегия и создана компания с технологичным продуктом и сетью дистрибуции в более чем 70 тысяч точек.
В начале прошлого года назначен российскими властями гендиректором «Почты России», чтобы реализовать инициативу по быстрому оздоровлению компании.
Волков планирует сформировать почту, которая бы одинаково эффективно выступала современным и надежным партнером для предпринимателей из нашей страны и из-за рубежа, а также являлась центром оказания социально важных повседневных услуг для жителей страны.
Регулярно посещает региональные отделения почтовой связи и встречается с почтовиками. Считает уровень удовлетворенности клиентов и лояльность сотрудников важнейшими показателями работы компании.
В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» вошли и другие представители команды «Почты России».