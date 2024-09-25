Проект «Чистое небо» представил независимый экологический рейтинг

В то же время в числе антилидеров значатся Барнаул, Калининград и Кемерово, где уровень загрязнения достигает 35-38 единиц на кубометр. Эти населенные пункты продолжают сталкиваться с экологическими проблемами, что подтверждают как результаты общественных замеров, так и официальные данные.