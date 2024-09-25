Проект «Чистое небо» представил независимый экологический рейтинг

Posted 25 сентября, 07:45
Published 25 сентября, 07:45
Modified 25 сентября, 07:45
Updated 25 сентября, 07:45
Так, согласно составленному рейтингу, сравнительно низкий уровень загрязнения воздуха фиксируется в Казани, Санкт-Петербурге, Ярославле, Чебоксарах и, что неожиданно, в Норильске, который ранее занимал лидирующую позицию в экологическом антирейтинге. В этих городах показатели загрязнения, по данным проекта «Чистое небо», составляют 3 и менее единиц на кубометр, пишет newizv.ru.
В то же время в числе антилидеров значатся Барнаул, Калининград и Кемерово, где уровень загрязнения достигает 35-38 единиц на кубометр. Эти населенные пункты продолжают сталкиваться с экологическими проблемами, что подтверждают как результаты общественных замеров, так и официальные данные.
В особенности в Кемерово фиксируется рост выбросов вредных веществ, и местные власти пока не могут существенно изменить ситуацию в лучшую сторону.
Обратный пример — Норильск, который ранее считался одним из наиболее загрязненных городов мира. С помощью «Серной программы», реализуемой компанией «Норникель», уровень загрязнения в городе значительно снизился и составляет в настоящее время три единицы на кубический метр.
Скептики ставили под сомнение правдивость представленных данных, однако проект «Чистое небо» подтвердил, что измерения проводились с использованием датчиков, установленных в центре города, где ранее фиксировались серьезные ухудшения качества воздуха.
В ежегодном отчете о состоянии и загрязнении окружающей среды, подготовленном Росгидрометом, говорится, что Норильск исключен из списка благодаря тому, что уровень загрязнения атмосферного воздуха теперь соответствует значениям ИЗА>7.
Как указано в документе, выбросы диоксида серы от стационарных источников снизились на 140 тыс. тонн (8%) по сравнению с 2022 годом.
«Серная программа» является частью федерального проекта «Чистый воздух».
Также Минприроды сообщило, что к концу 2023 года в 12 городах-участниках общий объем выбросов вредных веществ сократился на 13,3%, особенно в Новокузнецке, Челябинске, Череповце, Медногорске и Красноярске.