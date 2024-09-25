Полицейские обложили данью бизнес в Башкирии

Posted 25 сентября, 10:25
Published 25 сентября, 10:25
Modified 25 сентября, 11:16
Updated 25 сентября, 11:16
Как стало известно, в декабре 2022 года группа из трех высокопоставленных полицейских, включая начальника отдела, его заместителя и главу отдела экономической безопасности, решила обогатиться за счет взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Как оказалось, «жертвой» их схемы стал местный житель, который оказался под следствием за незаконную реализацию алкогольной продукции.
Согласно данным оперативно-разыскных мероприятий, полицейские предложили мужчине «выход» из сложившейся ситуации: за немалую сумму они готовы были прекратить уголовное преследование либо переквалифицировать дело на менее тяжкий состав преступления. Однако наш герой не растерялся и решил обратиться в УФСБ, осознавая всю серьезность происходящего.
В результате этого обращения началось задержание коррупционеров. На основании собранных материалов региональным Следственным комитетом были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы активно работают над выявлением всех обстоятельств противоправной деятельности.