Полицейские обложили данью бизнес в Башкирии

Как стало известно, в декабре 2022 года группа из трех высокопоставленных полицейских, включая начальника отдела, его заместителя и главу отдела экономической безопасности, решила обогатиться за счет взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Как оказалось, «жертвой» их схемы стал местный житель, который оказался под следствием за незаконную реализацию алкогольной продукции.