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Posted 25 сентября, 10:25

Published 25 сентября, 10:25

Modified 25 сентября, 11:16

Updated 25 сентября, 11:16

ФСБ раскрыла детали задержания руководства МВД в Башкирии

Полицейские обложили данью бизнес в Башкирии

25 сентября 2024, 10:25
Фото: УФСБ России по Башкирии

ФСБ раскрыла детали задержания руководства МВД в Башкирии

Сюжет
Башкирия
В Октябрьском высокопоставленные сотрудники полиции оказались в центре коррупционного расследования, сообщает в среду, 25 сентября, УФСБ России по Республике Башкортостан.

Как стало известно, в декабре 2022 года группа из трех высокопоставленных полицейских, включая начальника отдела, его заместителя и главу отдела экономической безопасности, решила обогатиться за счет взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Как оказалось, «жертвой» их схемы стал местный житель, который оказался под следствием за незаконную реализацию алкогольной продукции.

Согласно данным оперативно-разыскных мероприятий, полицейские предложили мужчине «выход» из сложившейся ситуации: за немалую сумму они готовы были прекратить уголовное преследование либо переквалифицировать дело на менее тяжкий состав преступления. Однако наш герой не растерялся и решил обратиться в УФСБ, осознавая всю серьезность происходящего.

В результате этого обращения началось задержание коррупционеров. На основании собранных материалов региональным Следственным комитетом были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: УФСБ РБ

В настоящее время следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы активно работают над выявлением всех обстоятельств противоправной деятельности.

Полицейские «поставили на бабки» жителя Башкирии
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