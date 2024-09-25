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Posted 25 сентября, 05:41

Published 25 сентября, 05:41

Modified 25 сентября, 07:29

Updated 25 сентября, 07:29

Подросток случайно убил прохожую в Уфе

Подросток случайно убил прохожую в Уфе

25 сентября 2024, 05:41
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Было возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего уфимца, сообщает в среду, 25 сентября, Следком Башкирии.

Подросток из Уфы обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека, что квалифицируется по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ.

По версии следствия, вечером 16-летний уфимец, управляя автомобилем марки «Деу Нексия» без водительских прав, совершил наезд на женщину, находившуюся на проезжей части улицы Карьерной. После столкновения он не остановился, а скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм.

Спустя короткое время правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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