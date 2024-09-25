Подросток случайно убил прохожую в Уфе

По версии следствия, вечером 16-летний уфимец, управляя автомобилем марки «Деу Нексия» без водительских прав, совершил наезд на женщину, находившуюся на проезжей части улицы Карьерной. После столкновения он не остановился, а скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм.