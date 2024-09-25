Подросток случайно убил прохожую в Уфе

Posted 25 сентября, 05:41
Published 25 сентября, 05:41
Modified 25 сентября, 07:29
Updated 25 сентября, 07:29
Подросток из Уфы обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека, что квалифицируется по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ.
По версии следствия, вечером 16-летний уфимец, управляя автомобилем марки «Деу Нексия» без водительских прав, совершил наезд на женщину, находившуюся на проезжей части улицы Карьерной. После столкновения он не остановился, а скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм.
Спустя короткое время правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.