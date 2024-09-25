Пивнушкам закрутили краны в Башкирии

Речь шла о заведениях, работающих под видом кафе и рюмочных, а фактически же служащих для продажи алкоголя на вынос до самого утра — в обход всех запретов. Поправки о запрете реализации спиртного в тёмное время суток принимают в Башкирии вслед за принятием инициативы на федеральном уровне.