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Posted 24 сентября, 21:28

Published 24 сентября, 21:28

Modified 25 сентября, 07:46

Updated 25 сентября, 07:46

Пивнушкам закрутили краны в Башкирии

Пивнушкам закрутили краны в Башкирии

24 сентября 2024, 21:28
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Башкирии запретили «наливайки» — соответствующие поправки в региональное законодательство утвердил во вторник, 24 сентября, глава Республики Радий Хабиров.

Напомним, власти региона ранее уже анонсировали законопроект, который должен будет перекрыть «лазейку» для ночной продажи горячительных напитков в жилых зонах.

Речь шла о заведениях, работающих под видом кафе и рюмочных, а фактически же служащих для продажи алкоголя на вынос до самого утра — в обход всех запретов. Поправки о запрете реализации спиртного в тёмное время суток принимают в Башкирии вслед за принятием инициативы на федеральном уровне.

Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
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Теперь закон гласит о том, что продавать алкоголь с 23:00 до 08:00 не смогут даже заведения общепита, если они расположены в жилых домах и в непосредственной близости к ним. Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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