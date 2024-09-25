Пивнушкам закрутили краны в Башкирии

Posted 24 сентября, 21:28
Published 24 сентября, 21:28
Modified 25 сентября, 07:46
Updated 25 сентября, 07:46
Напомним, власти региона ранее уже анонсировали законопроект, который должен будет перекрыть «лазейку» для ночной продажи горячительных напитков в жилых зонах.
Речь шла о заведениях, работающих под видом кафе и рюмочных, а фактически же служащих для продажи алкоголя на вынос до самого утра — в обход всех запретов. Поправки о запрете реализации спиртного в тёмное время суток принимают в Башкирии вслед за принятием инициативы на федеральном уровне.
Теперь закон гласит о том, что продавать алкоголь с 23:00 до 08:00 не смогут даже заведения общепита, если они расположены в жилых домах и в непосредственной близости к ним. Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года.