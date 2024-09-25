Пермская ЦБК отметила 65-летний юбилей

Posted 25 сентября, 17:44
Published 25 сентября, 17:44
Modified 25 сентября, 17:44
Updated 25 сентября, 17:44
Как сообщили в пресс-службе ПЦБК, яркий праздник для сотрудников ПЦБК прошел в микрорайоне Бумкомбинат на стадионе «Бумажник» и собрал около 2000 человек, включая сотрудников компании, ветеранов отрасли, студентов профильных учебных заведений и других гостей.
Как пишет properm.ru, участники и гости мероприятия продемонстрировали свои профессиональные навыки. На десяти тематических площадках лучшие работники предприятия показывали свои умения.
К примеру, студенты политехнического университета на площадке «Суперхимик» провели химическое шоу с реактивами, а ученики пермской школы № 135 на площадке «Юный инженер» представили роботизированную модель бумагоделательной машины, оборудованную автоматической системой штрихкодирования. Также на площадке «Суперпогрузчик» демонстрировались умения мастерского управления автопогрузчиком.