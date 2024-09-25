Пермская ЦБК отметила 65-летний юбилей

Как сообщили в пресс-службе ПЦБК, яркий праздник для сотрудников ПЦБК прошел в микрорайоне Бумкомбинат на стадионе «Бумажник» и собрал около 2000 человек, включая сотрудников компании, ветеранов отрасли, студентов профильных учебных заведений и других гостей.