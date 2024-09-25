Партия «Новые люди» предложила отменить уголовку за оскорбление депутатов

«Бывают моменты, когда депутаты выходят на трибуну и всерьёз говорят, что надо женщин на кухню задвинуть, чтобы детей рожали, а не образование получали. Люди не понимают, как здесь не оскорблять. Правильно, что алкогольный магазин в Госдуме закрыли. Но надо продолжать. Для людей создавать возможности. А для себя запреты. Это непривычно, но нужно. Люди этого ждут», — сказал Алексей Нечаев.