Октябрь в Башкирии будет капризным

Согласно предварительным прогнозам, в октябре 2024 года большую часть месяца будут идти длительные осадки — 21 день из 31. При этом специалисты ожидают лишь 9 дней с переменной облачностью и один ясный день. Синоптики также пообещали, что за октябрь в регионе выпадет 12% годовой нормы осадков. Прогноз синоптиков пока не дает ответа на вопрос, когда в Уфе и Башкирии выпадет первый снег в 2024 году.