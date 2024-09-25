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Posted 25 сентября, 15:23

Published 25 сентября, 15:23

Modified 25 сентября, 16:41

Updated 25 сентября, 16:41

Октябрь в Башкирии будет капризным

Октябрь в Башкирии будет капризным

25 сентября 2024, 15:23
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Во второй месяц осени жителей Башкортостана ждёт всего один ясный день — гласят прогнозы синоптиков.

Если верить сервису «Яндекс Погода», в первую половину октября 2024 года в Башкирии и Уфе температура воздуха будет составлять +5°C… +8°C. Минусовой погоды в светлое время суток синоптики не ждут, однако к концу месяца столбики термометров днём будут доходить до отметок не выше 0°C… +3°C.

Согласно предварительным прогнозам, в октябре 2024 года большую часть месяца будут идти длительные осадки — 21 день из 31. При этом специалисты ожидают лишь 9 дней с переменной облачностью и один ясный день. Синоптики также пообещали, что за октябрь в регионе выпадет 12% годовой нормы осадков. Прогноз синоптиков пока не дает ответа на вопрос, когда в Уфе и Башкирии выпадет первый снег в 2024 году.

Между тем стоит заметить, что прогнозы на такие длительные периоды довольно неточны и могут сильно изменяться по мере приближения к дате — большая часть данных синоптиками дана на основании усреднённых показателей за последние 10 лет.

Когда в Уфе включат отопление
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Ранее Mkset рассказывал о том, когда в многоквартирных домах Башкирии могут начать давать отопление.

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