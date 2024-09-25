Новый штамм коронавируса нашли в Уфе

Ситуация с коронавирусом в России остается под контролем, однако новые штаммы не дремлют. В Уфе был зафиксирован новый вариант SARS-CoV-2 — XEC, который представляет собой рекомбинант двух подвариантов омикрона, FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Этот вирус впервые был обнаружен в Германии в июне 2024 года, а его ранние случаи зарегистрированы в Италии еще в мае. Кто и откуда привез новый штамм коронавируса в Уфу и Ростов, пока выясняют специалисты. Санитарные врачи не торопятся с заявлениями на этот счет.