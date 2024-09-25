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Posted 25 сентября, 06:17

Published 25 сентября, 06:17

Modified 25 сентября, 07:26

Updated 25 сентября, 07:26

Новый штамм коронавируса нашли в Уфе

Новый штамм коронавируса нашли в Уфе

25 сентября 2024, 06:17
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
Специалисты выявили новый вариант COVID-19 — ХЕС у пациентов в Башкирии и Ростове, сообщает в среду, 25 сентября, Роспотребнадзор России.

Ситуация с коронавирусом в России остается под контролем, однако новые штаммы не дремлют. В Уфе был зафиксирован новый вариант SARS-CoV-2 — XEC, который представляет собой рекомбинант двух подвариантов омикрона, FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Этот вирус впервые был обнаружен в Германии в июне 2024 года, а его ранние случаи зарегистрированы в Италии еще в мае. Кто и откуда привез новый штамм коронавируса в Уфу и Ростов, пока выясняют специалисты. Санитарные врачи не торопятся с заявлениями на этот счет.

Симптомы XEC схожи с теми, что мы уже знаем: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также общая усталость и головная боль. Несмотря на то что XEC распространяется быстро, его проявления не отличаются от симптомов других подвариантов омикрона.

Так же стоит отметить, что в Башкирии осенью, начинается сезон еще одного заболевания. Грипп — это острое вирусное инфекционное заболевание, вызываемое вирусами гриппа. Оно характеризуется внезапным началом, высокой температурой, головной болью, мышечными и суставными болями, усталостью, кашлем и другими симптомами. Грипп может передаваться от человека к человеку через капли, которые образуются при кашле или чихании, а также через контакт с зараженными поверхностями.

Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать меры профилактики: использовать маски, мыть руки с мылом, избегать контактов с заболевшими и проветривать помещения. Особенно важно оставаться дома и обращаться к врачу при первых признаках недомогания — это касается в первую очередь людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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