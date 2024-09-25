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Posted 25 сентября, 16:16

Published 25 сентября, 16:16

Modified 25 сентября, 16:31

Updated 25 сентября, 16:31

Мавлиев и Куцак оформили отношения

Мавлиев и Куцак оформили отношения

25 сентября 2024, 16:16
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Мэр Уфы на своих ресурсах в среду, 25 сентября, отчитался о рабочей поездке в Курск.

Как написал глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев, одним из событий, которыми отметилась встреча с местным руководством, стало подписание документа о сотрудничестве Курска и Уфы.

Желание установить побратимские отношения с центром региона Мавлиев объяснил объёмом помощи приграничной области со стороны жителей Башкортостана и его властей.

О встрече отписался в личном Telegram-канале и глава Курска Игорь Куцак, раскрыв некоторые детали заключённого соглашения.

— Курск и Уфа намерены сотрудничать в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, а также укреплять дружеские отношения, — написал Куцак.
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Напомним, как сообщал Mkset, о намерениях заключить соглашение Мавлиев также сообщал 25 сентября. Изначально дату подписания договора он не сообщал, однако позже стало известно, что с этой целью чиновники встретились в тот же день. Так или иначе, мэр Уфы назвал документ обычной формальностью, так как «братские отношения» между городами были и без него.

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