Мавлиев и Куцак оформили отношения

Posted 25 сентября, 16:16
Published 25 сентября, 16:16
Modified 25 сентября, 16:31
Updated 25 сентября, 16:31
Как написал глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев, одним из событий, которыми отметилась встреча с местным руководством, стало подписание документа о сотрудничестве Курска и Уфы.
Желание установить побратимские отношения с центром региона Мавлиев объяснил объёмом помощи приграничной области со стороны жителей Башкортостана и его властей.
О встрече отписался в личном Telegram-канале и глава Курска Игорь Куцак, раскрыв некоторые детали заключённого соглашения.
— Курск и Уфа намерены сотрудничать в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, а также укреплять дружеские отношения, — написал Куцак.
Напомним, как сообщал Mkset, о намерениях заключить соглашение Мавлиев также сообщал 25 сентября. Изначально дату подписания договора он не сообщал, однако позже стало известно, что с этой целью чиновники встретились в тот же день. Так или иначе, мэр Уфы назвал документ обычной формальностью, так как «братские отношения» между городами были и без него.