Мавлиев и Куцак оформили отношения

Напомним, как сообщал Mkset, о намерениях заключить соглашение Мавлиев также сообщал 25 сентября. Изначально дату подписания договора он не сообщал, однако позже стало известно, что с этой целью чиновники встретились в тот же день. Так или иначе, мэр Уфы назвал документ обычной формальностью, так как «братские отношения» между городами были и без него.