Лидер «Салавата Юлаева» переведен из реанимации

Напомним, 17 сентября во время напряженного матча в Уфе Глеб Кузьмин столкнулся с соперником из «Авангарда» Дарреном Дитцем. Уфимский хоккеист ударился головой о борт, что привело к серьезной травме — перелому позвоночника. В экстренном порядке спортсмен был отправлен спецбортом в Москву для проведения операции.