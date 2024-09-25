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Posted 25 сентября, 12:59

Published 25 сентября, 12:59

Modified 25 сентября, 16:48

Updated 25 сентября, 16:48

Лидер «Салавата Юлаева» переведен из реанимации

Лидер «Салавата Юлаева» переведен из реанимации

25 сентября 2024, 12:59
Фото: Глеб Кузьмин
Сюжет
Башкирия
Нападающему «Салавата Юлаева» Глебу Кузьмину провели сложную операцию после травмы, полученной в матче с «Авангардом», сообщает «Матч ТВ» в среду, 25 сентября.

Напомним, 17 сентября во время напряженного матча в Уфе Глеб Кузьмин столкнулся с соперником из «Авангарда» Дарреном Дитцем. Уфимский хоккеист ударился головой о борт, что привело к серьезной травме — перелому позвоночника. В экстренном порядке спортсмен был отправлен спецбортом в Москву для проведения операции.

Генеральный директор клуба Ринат Баширов прокомментировал ситуацию, сообщив, что операция прошла успешно.

— Врачи сказали, что все хорошо, сейчас Кузьмин переведен в палату. Надеемся на его скорое выздоровление, — отметил он.

По словам Баширова, сроки восстановления будут известны позже, когда спортсмена выпишут из больницы. В данный момент Глебу предстоит пройти реабилитацию, и клуб ожидает протокол лечения от врачей.

Фанаты и коллеги по команде выражают поддержку Кузьмину, надеясь на его скорейшее возвращение на лед.

Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию
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