Лидер «Салавата Юлаева» переведен из реанимации

Posted 25 сентября, 12:59
Published 25 сентября, 12:59
Modified 25 сентября, 16:48
Updated 25 сентября, 16:48
Напомним, 17 сентября во время напряженного матча в Уфе Глеб Кузьмин столкнулся с соперником из «Авангарда» Дарреном Дитцем. Уфимский хоккеист ударился головой о борт, что привело к серьезной травме — перелому позвоночника. В экстренном порядке спортсмен был отправлен спецбортом в Москву для проведения операции.
Генеральный директор клуба Ринат Баширов прокомментировал ситуацию, сообщив, что операция прошла успешно.
— Врачи сказали, что все хорошо, сейчас Кузьмин переведен в палату. Надеемся на его скорое выздоровление, — отметил он.
По словам Баширова, сроки восстановления будут известны позже, когда спортсмена выпишут из больницы. В данный момент Глебу предстоит пройти реабилитацию, и клуб ожидает протокол лечения от врачей.
Фанаты и коллеги по команде выражают поддержку Кузьмину, надеясь на его скорейшее возвращение на лед.