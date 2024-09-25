Posted 25 сентября, 08:34
Published 25 сентября, 08:34
Modified 25 сентября, 08:54
Updated 25 сентября, 08:54
Как стало известно, 1 августа на предприятии ОАО «Керамика» 44-летний работник стал жертвой несчастного случая. Все началось с того, что перед началом смены выяснили: необходимо наладить оборудование, так как брус застревал в конвейере. Сотрудники отключили отрезной автомат и приступили к устранению неисправности, оставив возвратный конвейер работающим, поскольку он не мешал процессу.
Тем временем оператор пульта управления решил заглянуть в приямок для отходов. Увидев кусок сырца, застрявший между лентой конвейера и натяжным барабаном, он взял скребок для чистки и спустился вниз, не отключив при этом конвейер. Когда работник вылезал из приямка и повернулся к выходу, его левая рука оказалась защемленной между транспортерной лентой и барабаном.
«К коллегам он вышел уже без руки», сообщают инспекторы труда в Башкирии.
Пострадавшего с травматической ампутацией левого плеча экстренно госпитализировали в Белебеевскую центральную районную больницу.
Расследование показало, что причиной этого ужасного инцидента стали серьезные недостатки в организации рабочего процесса: натяжной барабан возвратного конвейера не был огражден, отсутствовали устройства для предотвращения падения грузов и автоматической очистки ленты. Кроме того, выявлены проблемы с контролем за эксплуатацией оборудования и соблюдением инструкций по охране труда — ручная чистка допускается только при неработающем оборудовании.
Материалы расследования переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.