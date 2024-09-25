«К коллегам он вышел уже без руки»

Тем временем оператор пульта управления решил заглянуть в приямок для отходов. Увидев кусок сырца, застрявший между лентой конвейера и натяжным барабаном, он взял скребок для чистки и спустился вниз, не отключив при этом конвейер. Когда работник вылезал из приямка и повернулся к выходу, его левая рука оказалась защемленной между транспортерной лентой и барабаном.