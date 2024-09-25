Экономия на туалетной бумаге может стоить вам здоровья

Экономичность: рассмотрите плотность и толщину. Более плотная и толстая бумага может быть более экономичной, так как требуется меньше листов для достижения необходимой гигиены.

Экологичность: изучите состав. Бумага, произведенная из древесины, может быть более экологичной, так как производство макулатуры требует больше чистой воды и энергии. Также обратите внимание на сертификацию, такую как FSC (Forest Stewardship Council), которая гарантирует, что бумага произведена из устойчиво управляемых лесных ресурсов.