Экономия на туалетной бумаге может стоить вам здоровья

Posted 25 сентября, 11:23
Published 25 сентября, 11:23
Modified 25 сентября, 11:25
Updated 25 сентября, 11:25
Привычка использовать туалетную бумагу пришла к нам не так давно. Первые рулоны появились в середине XIX века благодаря американскому изобретателю Джозефу Гайетти. Он предложил свой продукт как «лечебную бумагу для туалета», изготовленную из хлопковых волокон, пропитанных соком алоэ вера. Сначала она была доступна только богатым, но со временем производство стало дешевле, и туалетная бумага появилась в каждом доме.
Недавно группа японских учёных установила, что после посещения туалета на руках человека остаётся в среднем 40 тысяч различных жизнеспособных бактерий.
Однако те, кто используют биде вместо бумаги, имеют на руках в 10 раз меньше бактерий. Это подтверждает, что вода является более эффективным и гигиеничным средством очищения.
Самое безопасное очищение деликатных мест — с помощью тёплой воды. Тем не менее, гигиенический душ пока не слишком распространён. Поэтому важно избегать использования любых неподходящих для интимной гигиены бумаг, особенно полиграфических материалов.
— Печатная краска может вызвать зуд и раздражение, что особенно опасно для людей с чувствительной кожей, — рассказывает Екатерина Андреева, эксперт в области домоводства и блогер.
Если в домашнем санузле можно установить все необходимые приспособления, то в общественных местах приходится довольствоваться туалетной бумагой.
Макулатура перед переработкой проходит очистку, поэтому её можно считать безопасной. Однако поверхность может быть грубой, что приводит к микротравмам и риску воспалений. Поэтому важно выбирать бумагу, которая не вызывает раздражений.
При выборе важно учитывать три основных характеристики:
Экономичность: рассмотрите плотность и толщину. Более плотная и толстая бумага может быть более экономичной, так как требуется меньше листов для достижения необходимой гигиены.
Экологичность: изучите состав. Бумага, произведенная из древесины, может быть более экологичной, так как производство макулатуры требует больше чистой воды и энергии. Также обратите внимание на сертификацию, такую как FSC (Forest Stewardship Council), которая гарантирует, что бумага произведена из устойчиво управляемых лесных ресурсов.
Безопасность: убедитесь, что бумага не содержит химических добавок или ароматизаторов, которые могут вызывать раздражение или аллергические реакции. Также обратите внимание на отсутствие беления хлором, так как это может привести к образованию хлорированных соединений, которые могут быть вредными для здоровья.
Особое внимание следует уделить составу туалетной бумаги. Нечестные производители могут использовать хлорсодержащие отбеливатели, что может вызвать аллергии и неприятные ощущения. Перед покупкой стоит прочитать состав и взять один рулон на пробу. Если бумага не вызывает нежелательных реакций, её можно использовать постоянно.
Ранее эксперты рассказали, зачем класть рулон туалетной бумаги в шкаф.