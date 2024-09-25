Что построят под Уфой за ₽200 млрд

Начальная цена на заключение договора составляет ₽12 млн. Между тем известно, что в территорию планируют привлечь инвестиций на ₽207 млрд. Известно, что под Уфой могут построить дома и в 50 этажей, а также площадку для гольфа. Все свои прожекты выигравший торги на повышение застройщик огласит после разработки проекта межевания и осваивания 160 га под Уфой.