Что построят под Уфой за ₽200 млрд

Posted 25 сентября, 16:09
Published 25 сентября, 16:09
Modified 25 сентября, 16:33
Updated 25 сентября, 16:33
Как ранее сообщал Mkset, речь идёт о территории у посёлка Елкибаево. Под застройку там собираются отдать почти 160 га, компании-девелоперу разрешено возводить на участке дома малой и средней этажности. Власти Уфы готовы дать застройщику на реализацию проекта развития территории 25 лет.
Начальная цена на заключение договора составляет ₽12 млн. Между тем известно, что в территорию планируют привлечь инвестиций на ₽207 млрд. Известно, что под Уфой могут построить дома и в 50 этажей, а также площадку для гольфа. Все свои прожекты выигравший торги на повышение застройщик огласит после разработки проекта межевания и осваивания 160 га под Уфой.