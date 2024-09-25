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Posted 25 сентября, 16:09

Published 25 сентября, 16:09

Modified 25 сентября, 16:33

Updated 25 сентября, 16:33

Что построят под Уфой за ₽200 млрд

Что построят под Уфой за ₽200 млрд

25 сентября 2024, 16:09
Фото: mkset.ru
Власти башкирской столицы объявили аукцион на право застраивать район в Зауфимье — следует из документа мэрии, опубликованного в среду, 25 сентября.

Как ранее сообщал Mkset, речь идёт о территории у посёлка Елкибаево. Под застройку там собираются отдать почти 160 га, компании-девелоперу разрешено возводить на участке дома малой и средней этажности. Власти Уфы готовы дать застройщику на реализацию проекта развития территории 25 лет.

Начальная цена на заключение договора составляет ₽12 млн. Между тем известно, что в территорию планируют привлечь инвестиций на ₽207 млрд. Известно, что под Уфой могут построить дома и в 50 этажей, а также площадку для гольфа. Все свои прожекты выигравший торги на повышение застройщик огласит после разработки проекта межевания и осваивания 160 га под Уфой.

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Ранее Mkset сообщал о том, что на окраине Уфы может появиться своя «долина нищих».

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