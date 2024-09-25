Чиновникопад продолжается в Башкирии

С 2009 по 2017 год Юсупов занимал позицию главного консультанта и советника в отделе законодательной деятельности Государственно-правового управления администрации президента Республики Башкортостан. В период с 2017 по 2021 год он был главным советником отдела, который курировал взаимодействие с местными органами самоуправления в Управлении главы Башкирии. В апреле 2021 года Юсупов был назначен на должность заместителя главы Аскинского района, отвечающего за социальные вопросы и внутреннюю политику. В том же месяце пересел в кресло главы района.