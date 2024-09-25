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Posted 25 сентября, 12:30

Published 25 сентября, 12:30

Modified 25 сентября, 12:30

Updated 25 сентября, 12:30

Посуда на кухне

Алюминиевая посуда на кухне: мифы и реальность о вреде для здоровья

25 сентября 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Посуда на кухне
Почему алюминиевая посуда вдруг стала предметом споров и сомнений? Как она влияет на наше здоровье и стоит ли от нее избавляться?

В последние годы все чаще можно услышать предупреждения о вреде алюминиевой посуды. «Выбросьте кастрюли, в них готовить нельзя. Это опасно!» — такие заявления вызывают серьезные опасения. Но почему алюминиевая посуда, которая использовалась десятилетиями, вдруг стала предметом такого внимания?

Екатерина Андреева, эксперт в области домоводства и блогер, разобралась в этом непростом вопросе.

Исторический контекст

Алюминиевая посуда всегда была популярной благодаря своей легкости, удобству и доступности. В Советском Союзе такие кастрюли и сковородки были неотъемлемой частью кухонного арсенала.

— Посуда из этого металла на протяжении десятилетий пользовалась большой популярностью благодаря своим уникальным свойствам. Она легкая, теплопроводная и относительно дешевая, — рассказала эксперт.
Исторический контекстИсторический контекст
Исторический контекст. Фото: Изображение Midjourney

Почему алюминиевая посуда стала считаться потенциально вредной для здоровья?

Скептики утверждают, что этот металл может проникать в пищу и затем накапливаться в организме человека. Исследония 1965 года показали, что высокие дозы алюминия, введенные в организм кроликов, вызывают образование клубочков спутанного тау-белка в их мозге. Эти клубочки также наблюдаются при болезни Альцгеймера, что вызывает опасения относительно влияния алюминия на нервную систему и когнитивные функции человека.

— Эти клубочки также наблюдаются в мозге людей, страдающих от болезни Альцгеймера, и нарушают нормальную работу нервных клеток головного мозга. Однако стоит отметить, что алюминий присутствует повсюду в нашей жизни. Он содержится в пище: овсянка, авокадо, пшеница, картофель, баклажаны и многие другие продукты содержат алюминий, — напоминает Екатерина.

После этого исследования алюминий был обнаружен в мозге людей с деменцией. Учитывая, что алюминий уже был связан с развитием деменции и анемии у пациентов на диализе, возникла теория, что этот металл может способствовать развитию болезни Альцгеймера.

Почему алюминиевая посуда стала считаться потенциально вредной для здоровья?Почему алюминиевая посуда стала считаться потенциально вредной для здоровья?
Почему алюминиевая посуда стала считаться потенциально вредной для здоровья?. Фото: Изображение Midjourney

Почему алюминиевая посуда не является вредной для здоровья?

Хотя алюминий может вызывать опасения из-за своей связи с некоторыми заболеваниями, на самом деле она не представляет значительного риска для здоровья. Вот несколько причин, почему:

  1. Ограниченное усвоение: металл очень плохо усваивается из пищи, и большая его часть выводится из организма через почки в течение нескольких часов. Только незначительное количество алюминия может накапливаться в органах, включая мозг, но это количество слишком мало, чтобы вызвать вредные эффекты на здоровье.

  2. Недостаточные доказательства связи с болезнью Альцгеймера: исследования, проведенные в прошлом, связывали алюминий с болезнью Альцгеймера, но более поздние исследования не подтвердили эту связь. На самом деле, механизмы формирования клубочков тау-белка при болезни Альцгеймера отличаются от тех, которые наблюдаются при воздействии на кроликов.

  3. Низкая доза: из такой посуды в пищу переходит очень небольшое количество алюминия, обычно не более 1-2 мг в день. Это намного меньше предельно допустимой дозы, которую можно получить из других источников, таких как пища и вода.

  4. Безопасность анодированной посуды: анодированная посуда, покрытая оксидом алюминия, полностью безопасна для здоровья. При контакте с кислородом на поверхности изделия образуется пленка. Она является защитной и предотвращает попадание металла в пищу. Она нерастворима и удаляется только с помощью мощных абразивных средств. Даже если пленка повреждается, она быстро восстанавливается при контакте с воздухом.

Почему посуда не является вредной для здоровья?Почему посуда не является вредной для здоровья?
Почему посуда не является вредной для здоровья?. Фото: Изображение Midjourney

Правила ухода за алюминиевой посудой

Чтобы обезопасить себя и свою семью, достаточно соблюдать несколько простых правил ухода за алюминиевой посудой:

  • Избегайте готовки кислых блюд: не рекомендуется готовить в алюминиевой посуде продукты с высокой кислотностью, такие как кислые щи, борщи, блюда с уксусом и томатами. Кислоты могут взаимодействовать с металлом и вызывать его выделение в пищу.
  • Не оставляйте готовые блюда в посуде: после приготовления блюда, не оставляйте его в алюминиевой посуде на длительное время. Перелейте готовое блюдо в другую тару, чтобы предотвратить дополнительный контакт.
  • Используйте мягкие средства для чистки: при очистке избегайте использования абразивных материалов, таких как металлические щетки, меламиновые губки или абразивные чистящие порошки. Они могут повредить поверхность посуды и способствовать выделению алюминия.
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