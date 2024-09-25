Алюминиевая посуда на кухне: мифы и реальность о вреде для здоровья

Ограниченное усвоение: металл очень плохо усваивается из пищи, и большая его часть выводится из организма через почки в течение нескольких часов. Только незначительное количество алюминия может накапливаться в органах, включая мозг, но это количество слишком мало, чтобы вызвать вредные эффекты на здоровье.

Недостаточные доказательства связи с болезнью Альцгеймера: исследования, проведенные в прошлом, связывали алюминий с болезнью Альцгеймера, но более поздние исследования не подтвердили эту связь. На самом деле, механизмы формирования клубочков тау-белка при болезни Альцгеймера отличаются от тех, которые наблюдаются при воздействии на кроликов.

Низкая доза: из такой посуды в пищу переходит очень небольшое количество алюминия, обычно не более 1-2 мг в день. Это намного меньше предельно допустимой дозы, которую можно получить из других источников, таких как пища и вода.