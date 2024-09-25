Алюминиевая посуда на кухне: мифы и реальность о вреде для здоровья

Posted 25 сентября, 12:30
Published 25 сентября, 12:30
Modified 25 сентября, 12:30
Updated 25 сентября, 12:30
В последние годы все чаще можно услышать предупреждения о вреде алюминиевой посуды. «Выбросьте кастрюли, в них готовить нельзя. Это опасно!» — такие заявления вызывают серьезные опасения. Но почему алюминиевая посуда, которая использовалась десятилетиями, вдруг стала предметом такого внимания?
Екатерина Андреева, эксперт в области домоводства и блогер, разобралась в этом непростом вопросе.
Алюминиевая посуда всегда была популярной благодаря своей легкости, удобству и доступности. В Советском Союзе такие кастрюли и сковородки были неотъемлемой частью кухонного арсенала.
— Посуда из этого металла на протяжении десятилетий пользовалась большой популярностью благодаря своим уникальным свойствам. Она легкая, теплопроводная и относительно дешевая, — рассказала эксперт.
Скептики утверждают, что этот металл может проникать в пищу и затем накапливаться в организме человека. Исследония 1965 года показали, что высокие дозы алюминия, введенные в организм кроликов, вызывают образование клубочков спутанного тау-белка в их мозге. Эти клубочки также наблюдаются при болезни Альцгеймера, что вызывает опасения относительно влияния алюминия на нервную систему и когнитивные функции человека.
— Эти клубочки также наблюдаются в мозге людей, страдающих от болезни Альцгеймера, и нарушают нормальную работу нервных клеток головного мозга. Однако стоит отметить, что алюминий присутствует повсюду в нашей жизни. Он содержится в пище: овсянка, авокадо, пшеница, картофель, баклажаны и многие другие продукты содержат алюминий, — напоминает Екатерина.
После этого исследования алюминий был обнаружен в мозге людей с деменцией. Учитывая, что алюминий уже был связан с развитием деменции и анемии у пациентов на диализе, возникла теория, что этот металл может способствовать развитию болезни Альцгеймера.
Хотя алюминий может вызывать опасения из-за своей связи с некоторыми заболеваниями, на самом деле она не представляет значительного риска для здоровья. Вот несколько причин, почему:
Ограниченное усвоение: металл очень плохо усваивается из пищи, и большая его часть выводится из организма через почки в течение нескольких часов. Только незначительное количество алюминия может накапливаться в органах, включая мозг, но это количество слишком мало, чтобы вызвать вредные эффекты на здоровье.
Недостаточные доказательства связи с болезнью Альцгеймера: исследования, проведенные в прошлом, связывали алюминий с болезнью Альцгеймера, но более поздние исследования не подтвердили эту связь. На самом деле, механизмы формирования клубочков тау-белка при болезни Альцгеймера отличаются от тех, которые наблюдаются при воздействии на кроликов.
Низкая доза: из такой посуды в пищу переходит очень небольшое количество алюминия, обычно не более 1-2 мг в день. Это намного меньше предельно допустимой дозы, которую можно получить из других источников, таких как пища и вода.
Безопасность анодированной посуды: анодированная посуда, покрытая оксидом алюминия, полностью безопасна для здоровья. При контакте с кислородом на поверхности изделия образуется пленка. Она является защитной и предотвращает попадание металла в пищу. Она нерастворима и удаляется только с помощью мощных абразивных средств. Даже если пленка повреждается, она быстро восстанавливается при контакте с воздухом.
Чтобы обезопасить себя и свою семью, достаточно соблюдать несколько простых правил ухода за алюминиевой посудой:
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