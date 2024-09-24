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Posted 24 сентября, 06:30

Published 24 сентября, 06:30

Modified 24 сентября, 08:09

Updated 24 сентября, 08:09

Запрет чайлдфри пошел из Башкирии

Запрет чайлдфри пошел из Башкирии

24 сентября 2024, 06:30
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Запрет на пропаганду чайлдфри в СМИ и интернете может стать реальностью — идея родилась в Башкирии, а теперь получила поддержку на уровне Правительства РФ, сообщает Госсобрание-Курултай Башкирии во вторник, 24 сентября.

В последние годы наблюдается рост популярности движения «чайлдфри», которое пропагандирует осознанный отказ от родительства. Однако в Башкирии решили, что пора ставить этому движению заслон. Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что идеи бездетной жизни стали особенно привлекательными для молодежи, и это вызывает серьезные опасения.

— Мы обратили внимание общественности на эту проблему около трех лет назад (2021г), — сообщил он.

По его словам, за модной картинкой беззаботной жизни скрывается угроза деградации института семьи и даже депопуляция населения. Словом, речь идет не только о личном выборе, но и о будущем общества в целом.

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Telegram-каналы уже сообщили размеры штрафов за пропаганду чайлдфри в России:

— Физические лица — ₽400 000

— Должностные лица — ₽800 000

— Юридические лица — ₽5 000 000

Опять же, не стоит путать пропаганду чайлдфри и отказ иметь детей. За первое будут наказывать, а сам вопрос иметь или не иметь детей — личное дело каждого.

Законопроект, который получил поддержку Правительства России, предполагает не только защиту от распространения «чайлдфри» идей, но и введение административной ответственности за подобные действия. Это похоже на меры, которые уже существуют для борьбы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Таким образом, власти намерены реагировать на любое проявление бездетного образа жизни в медиа-пространстве.

Поддержка этого законопроекта пришла не только от депутатов, но и от религиозных организаций и широкой общественности. Ожидается, что он будет рассмотрен Государственной Думой и может стать федеральным законом.

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