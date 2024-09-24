Запрет чайлдфри пошел из Башкирии

Posted 24 сентября, 06:30
Published 24 сентября, 06:30
Modified 24 сентября, 08:09
Updated 24 сентября, 08:09
В последние годы наблюдается рост популярности движения «чайлдфри», которое пропагандирует осознанный отказ от родительства. Однако в Башкирии решили, что пора ставить этому движению заслон. Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что идеи бездетной жизни стали особенно привлекательными для молодежи, и это вызывает серьезные опасения.
— Мы обратили внимание общественности на эту проблему около трех лет назад (2021г), — сообщил он.
По его словам, за модной картинкой беззаботной жизни скрывается угроза деградации института семьи и даже депопуляция населения. Словом, речь идет не только о личном выборе, но и о будущем общества в целом.
Telegram-каналы уже сообщили размеры штрафов за пропаганду чайлдфри в России:
— Физические лица — ₽400 000
— Должностные лица — ₽800 000
— Юридические лица — ₽5 000 000
Опять же, не стоит путать пропаганду чайлдфри и отказ иметь детей. За первое будут наказывать, а сам вопрос иметь или не иметь детей — личное дело каждого.
Законопроект, который получил поддержку Правительства России, предполагает не только защиту от распространения «чайлдфри» идей, но и введение административной ответственности за подобные действия. Это похоже на меры, которые уже существуют для борьбы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Таким образом, власти намерены реагировать на любое проявление бездетного образа жизни в медиа-пространстве.
Поддержка этого законопроекта пришла не только от депутатов, но и от религиозных организаций и широкой общественности. Ожидается, что он будет рассмотрен Государственной Думой и может стать федеральным законом.