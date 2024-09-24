Запрет чайлдфри пошел из Башкирии

Законопроект, который получил поддержку Правительства России, предполагает не только защиту от распространения «чайлдфри» идей, но и введение административной ответственности за подобные действия. Это похоже на меры, которые уже существуют для борьбы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Таким образом, власти намерены реагировать на любое проявление бездетного образа жизни в медиа-пространстве.