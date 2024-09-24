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Posted 24 сентября, 08:21

Published 24 сентября, 08:21

Modified 24 сентября, 08:21

Updated 24 сентября, 08:21

Вышла брошюра с презентацией новой Lada Aura

Вышла брошюра с презентацией новой Lada Aura

24 сентября 2024, 08:21
Фото: 1MI
АвтоВАЗ запустит в массовое производство новый седан на платформе Lada Vesta, который получил название Aura. Компания представила брошюру, в которой подробно описаны автомобиль и его технические характеристики.

Как передает newkhakasiya.online, новый седан длиннее своего предшественника на 25 сантиметров и выше на девять миллиметров. Под капотом автомобиля установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Покупателям предлагаются три варианта комплектации: Techno, Aura Black и Aura Grey. В стандартное оснащение входят подогрев сидений, руля и лобового стекла.

Более дорогие версии автомобиля дополнительно оборудованы большим экраном для мультимедийной системы и имеют отделку салона из натуральной кожи. Варианты цвета обивки включают серый и черный, что соответствует названиям комплектаций. Кузов автомобиля доступен в пяти цветах.

Начальная стоимость нового седана составляет 2,6 миллиона рублей, а максимальная комплектация будет стоить более трех миллионов рублей.

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