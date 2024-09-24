Вышла брошюра с презентацией новой Lada Aura

Как передает newkhakasiya.online, новый седан длиннее своего предшественника на 25 сантиметров и выше на девять миллиметров. Под капотом автомобиля установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Покупателям предлагаются три варианта комплектации: Techno, Aura Black и Aura Grey. В стандартное оснащение входят подогрев сидений, руля и лобового стекла.