Водителей нет, а цена за поездки будет только расти: что происходит с такси в Уфе

Posted 24 сентября, 05:05
Published 24 сентября, 05:05
Modified 24 сентября, 05:07
Updated 24 сентября, 05:07
Ситуация особенно усложнится к концу года и в часы пик. Цены в эти периоды могут подняться на десятки процентов.
— Ощутимо. Такси стало дороже примерно на 20%. Если час пик, то вообще космос! Практически в два раза вырастают цены. Если совместная поездка, когда забирают еще пассажира, то подешевле, но ехать дольше. Машина сразу находится, порой приезжает через 2 минуты, соответственно, много водителей по городу — поделилась Карина Мусаева банковский служащий.
— Пользовалась услугами такси много лет. Теперь выхожу из дома на пол часа раньше, потому что еду на маршрутках. Такси заказываю намного реже бьет по карману — Регина Закирьянова преподаватель.
С первого сентября 2024 года вступили в силу поправки ФЗ о такси, которые обязуют таксистов приобретать не только страховой полюс ОСАГО, но и полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).Это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров при перевозках любыми видами транспорта, за исключением метро.
Страховку выплачивают, если нанесен ущерб жизни, здоровью или имуществу пассажира. Пострадавшие получат выплату, даже в случае вины ДТП водителя другого транспортного средства.
Страховым случаем считается, если пассажир получил вред жизни, здоровью или имуществу, находясь в автотранспорте. Закон определяет размер возмещения на одного пассажира так:
Максимальная сумма компенсации по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью составляет 500 тыс. рублей.
Ранее полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика был обязательным для общественного транспорта: автобусов, поездов, электричек и самолетов. Таксисты оставались вне действия этого закона хотя, по сути, это тоже общественный транспорт.
Получение разрешения от региональных властей на работу в качестве перевозчика. Этот документ позволяет водителю работать в такси.
При наличии разрешения возможно приобрести полюс ОСГОП.
При отсутствии такой страховки водителя могут исключить из реестра перевозчиков. Контроль наличия полюсов будет осуществлять ГИБДД.
Обязанность по оформлению ОСГОП лежит именно на перевозчике (юрлице, ИП, самозанятом). Не на агрегаторе, таксопарке или службе заказа такси. Кто является собственником не имеет значения.
При этом в РСА (Российский союз автостраховщиков) считают, что средняя цена ОСГОП для большинства таксистов будет в диапазоне 2,5 — 3,5 тыс. рублей.
В случае деятельности таксиста без ОСГОП выписывается штраф на сумму до пятидесяти тысяч рублей, для организаций до 1 млн. рублей.
По данным Минтранса, среди самозанятых водителей разрешение получили 1,5% от общего числа. Среди работников таксопарков 25% водителей сегодня имеют разрешение на работу в такси.
По данным аналитиков «Авто.ру Оценка» средняя цена нового автомобиля за прошлый год увеличилась на 17,3%, до 3,7 млн рублей, а подержанного — на 28% по сравнению с началом 2023 года.Банковский процент на приобретение авто также растет. Увеличилась стоимость запчастей, расходников и топлива.ОСАГО для таксиста стоит намного дороже, чем для обычных автолюбителей. Теперь необходима еще одна страховка. Водители вынуждены менять сферу деятельности с сопоставимыми доходами, но меньшим числом требований и расходов.
— Работать в такси становится все сложнее. Агрегатор цену не повышает, а вокруг все только дорожает. Бензин за лето в цене несколько раз вырос, масла и запчасти также подорожали. Даже такие элементарные вещи, как тормозные колодки и то, выросли в цене. Поэтому работать на своей машине крайне невыгодно. Машин на линии мало, а будет еще меньше. Многие водители, попробовав себя в такси, уходят в доставку. Там по цене намного выгоднее, машину меньше гробишь, да еще и с людьми лишний раз не общаешься. Клиенты тоже же разные есть, люди уставшие, злые, — рассказал водитель Заман Тулеев.
Еще одна из причин острого дефицита кадров -ужесточение миграционной политики. В связи с новыми правилами и ограничениями в некоторых регионах на работу в такси иностранцам, уже начался их отток. Госдума призывает к введению практического экзамена по вождению для мигрантов, при получении прав категории «В» для работы в такси. Для тех, кто уже имеет российские права категории «В» и работает в такси, необходимо сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года. Если число мигрантов за рулем значительно сократиться, цены станут еще выше.
— В такси большая часть водителей мигранты из Средней Азии и большая проблема в том, что они зачастую даже не знают правил дорожного движения Российской Федерации. Вот к примеру: едешь ты по главной и тебе по идее в повороте должны уступить, но хоп и вылетает белая «Гранта» с атрибутикой такси и никому не уступая проносится у тебя перед капотом. Это капец. Не нужно отменять возможность мигрантам работать в такси. Нужно усилить их подготовку. Наладить реальную сдачу экзаменов ПДД, а не за деньги. Тогда будет порядок. Ведь среди них тоже есть люди, которые адекватные и которые хотят работать. Ну вопрос о повышении цен однозначный, они должны вырасти, иначе так и будут работать люди, не знающие языка РФ и на знающие правил, — поделился своим мнением таксист Айдар Атнагулов.
Прогноз на ближайшее время, озвученный экспертами, один –дефицит водителей будет неуклонно расти, стоимость поездок увеличиваться, а за все будут расплачиваться пассажиры. А станет ли потребитель действительно защищенным с введением ОСГОП покажет время.