Водителей нет, а цена за поездки будет только расти: что происходит с такси в Уфе

Еще одна из причин острого дефицита кадров -ужесточение миграционной политики. В связи с новыми правилами и ограничениями в некоторых регионах на работу в такси иностранцам, уже начался их отток. Госдума призывает к введению практического экзамена по вождению для мигрантов, при получении прав категории «В» для работы в такси. Для тех, кто уже имеет российские права категории «В» и работает в такси, необходимо сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года. Если число мигрантов за рулем значительно сократиться, цены станут еще выше.