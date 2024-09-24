В Уфе раздают по ₽10 000

Администрация Уфы внесла коррективы в процесс выдачи социальных сертификатов на услуги в сфере оздоровления для определенных групп граждан. Согласно информации, размещенной на сайте мэрии Уфы, теперь право на сертификат на сумму ₽10000 рублей имеют не только пожилые люди, но и дети. Важно, что они должны быть с медицинскими справками о том, что ребенок обладает ограниченными возможностями здоровья. Возраст получателя — от шести до 17 лет, включительно. Главный критерий выдачи сертификата — успешная сдача нормативов ГТО в своей возрастной категории.