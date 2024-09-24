В Уфе раздают по ₽10 000

Posted 24 сентября, 10:32
Published 24 сентября, 10:32
Modified 24 сентября, 10:34
Updated 24 сентября, 10:34
Администрация Уфы внесла коррективы в процесс выдачи социальных сертификатов на услуги в сфере оздоровления для определенных групп граждан. Согласно информации, размещенной на сайте мэрии Уфы, теперь право на сертификат на сумму ₽10000 рублей имеют не только пожилые люди, но и дети. Важно, что они должны быть с медицинскими справками о том, что ребенок обладает ограниченными возможностями здоровья. Возраст получателя — от шести до 17 лет, включительно. Главный критерий выдачи сертификата — успешная сдача нормативов ГТО в своей возрастной категории.
Выдаваемый старикам и детям сертификат является целевым и предназначен для оплаты спортивно-оздоровительных услуг в одобренных организациях. Их список поручено вести городскому управлению по физической культуре и спорту.
Сертификатом на ₽10 000 родители детей смогут частично или полностью оплатить групповые занятия по таким видам, как скандинавская ходьба, йога, аквааэробика, а также игры в шахматы, шашки и другие неактивные виды спорта. Срок погашения сертификата и частота его выдачи не раскрывается. Так что неясно, можно ли приходить за документом ежемесячно или стоит растянуть бесплатные занятия на год.
В документе также прописан порядок субсидирования для организаций, предоставляющих услуги в сфере спорта, фитнеса и физкультуры.