В рамках конференции «Агроинвестор» эксперты оценят перспективы российского АПК

Мероприятие также станет площадкой для анализа актуальных тенденций, включая агрострахование, влияние климатических изменений на сельское хозяйство и инвестиции в биотехнологические разработки. В числе спикеров будут представители Минсельхоза, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Конференция будет проходить при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.