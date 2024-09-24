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Posted 24 сентября, 19:09

Published 24 сентября, 19:09

Modified 24 сентября, 19:09

Updated 24 сентября, 19:09

В рамках конференции «Агроинвестор» эксперты оценят перспективы российского АПК

В рамках конференции «Агроинвестор» эксперты оценят перспективы российского АПК

24 сентября 2024, 19:09
27 сентября в Москве пройдет XIX конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство», где соберутся ключевые эксперты и руководители агрохолдингов для обсуждения важных вопросов сельскохозяйственной отрасли.

В фокусе внимания участников конференции окажутся такие темы, как оценка урожая текущего года, сценарии развития сектора растениеводства, перспективы производства и применения российской агротехники, а также вопрос обеспечения семенами и средствами защиты растений, пишет newsnn.ru.

Мероприятие также станет площадкой для анализа актуальных тенденций, включая агрострахование, влияние климатических изменений на сельское хозяйство и инвестиции в биотехнологические разработки. В числе спикеров будут представители Минсельхоза, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Конференция будет проходить при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.

Необходимо отметить, что это ежегодное мероприятие объединяет до 150 участников, представляющих компании, обрабатывающие до 6 млн гектаров сельхозугодий, крупнейших агропроизводителей и представителей рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. В течение дня участников ожидает насыщенная программа, эксклюзивные прогнозы экспертов и возможность для неформального общения.

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