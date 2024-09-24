Уфимский студент попал в перечень экстремистов

Макар Николаев* стал юбилейным, сотым, представителем Уфы в перечне лиц, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, который ведёт Росфинмониторинг. В списке подозрительных физических лиц уроженец Уфы числится под номером 10021. Всего в перечне на момент публикации указаны 15 535 человек.



Ведомство не раскрывает того, за какие «заслуги» уфимец пополнил перечень поклонников и пособников терроризма и экстремизма. Впрочем, 20-летний уроженец Уфы знаком читателям Mkset по публикации «Уфимского студента испортила Германия». В ней MKset рассказывал об аресте юноши, который прилетел на летние каникулы из ЕС к родителям в Башкирию. Следствие стоит на том, что Макар Николаев* ведет антироссийскую пропаганду, сам обвиняемый утверждает, что находился в Германии под давлением. Эти доводы были опровержены частными переписками студента с родственниками, где он активно ведет антироссийскую пропаганду.





