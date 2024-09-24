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Posted 24 сентября, 10:09

Published 24 сентября, 10:09

Modified 24 сентября, 10:11

Updated 24 сентября, 10:11

Уфимский студент попал в перечень экстремистов

Уфимский студент попал в перечень экстремистов

24 сентября 2024, 10:09
Фото: vk.com
Сюжет
Башкирия
Известный своей онлайн-поддержкой Украины уроженец Башкирии включен в черный список Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства во вторник, 24 сентября.

Макар Николаев* стал юбилейным, сотым, представителем Уфы в перечне лиц, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, который ведёт Росфинмониторинг. В списке подозрительных физических лиц уроженец Уфы числится под номером 10021. Всего в перечне на момент публикации указаны 15 535 человек.

Ведомство не раскрывает того, за какие «заслуги» уфимец пополнил перечень поклонников и пособников терроризма и экстремизма. Впрочем, 20-летний уроженец Уфы знаком читателям Mkset по публикации «Уфимского студента испортила Германия». В ней MKset рассказывал об аресте юноши, который прилетел на летние каникулы из ЕС к родителям в Башкирию. Следствие стоит на том, что Макар Николаев* ведет антироссийскую пропаганду, сам обвиняемый утверждает, что находился в Германии под давлением. Эти доводы были опровержены частными переписками студента с родственниками, где он активно ведет антироссийскую пропаганду.


Уфимского студента испортила Германия
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* — включен в перечень лиц, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности

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