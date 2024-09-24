Торговый центр загорелся в Уфе

Posted 24 сентября, 06:02
Published 24 сентября, 06:02
Modified 24 сентября, 11:25
Updated 24 сентября, 11:25
По сигналу о пожаре в ТЦ «Мир» пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. При проведении разведки выяснилось, что на втором этаже в одном из помещений произошло оплавление светильника, охватившее площадь всего лишь 2 квадратных метра.
Сразу же сработала автоматическая система пожаротушения, что позволило локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. К счастью, инцидент произошел до открытия торгового центра, и эвакуация посетителей не потребовалась. В результате никто не пострадал.
На месте происшествия уже работает дознаватель МЧС России, который устанавливает причины случившегося.
Видео: соцсети