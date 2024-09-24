Торговый центр загорелся в Уфе

По сигналу о пожаре в ТЦ «Мир» пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. При проведении разведки выяснилось, что на втором этаже в одном из помещений произошло оплавление светильника, охватившее площадь всего лишь 2 квадратных метра.