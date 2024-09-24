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Posted 24 сентября, 06:02

Published 24 сентября, 06:02

Modified 24 сентября, 11:25

Updated 24 сентября, 11:25

Торговый центр загорелся в Уфе

Торговый центр загорелся в Уфе

24 сентября 2024, 06:02
Фото: МЧС России
Сюжет
Башкирия
Пожарные срочно выехали в ТЦ «Мир» из-за сообщения о возгорании, сообщает во вторник, 24 сентября, МЧС России.

По сигналу о пожаре в ТЦ «Мир» пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. При проведении разведки выяснилось, что на втором этаже в одном из помещений произошло оплавление светильника, охватившее площадь всего лишь 2 квадратных метра.

Сразу же сработала автоматическая система пожаротушения, что позволило локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. К счастью, инцидент произошел до открытия торгового центра, и эвакуация посетителей не потребовалась. В результате никто не пострадал.

На месте происшествия уже работает дознаватель МЧС России, который устанавливает причины случившегося.

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Видео: соцсети

Видео: МЧС России.
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