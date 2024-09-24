Станислав Николаев подарил Костроме список Игрицкой иконы Божией Матери

Posted 24 сентября, 15:22
Published 24 сентября, 15:22
Modified 24 сентября, 15:22
Updated 24 сентября, 15:22
Этой иконе более двухсот лет, и она является точной копией оригинала с сохранением всех его особенностей и размеров. В организации передачи иконы участвовал предприниматель Станислав Николаев, руководящий закрытым акционерным обществом «Трансстрой». Об этом пишет newsnn.ru.
Отметим, что эта копия является четвертой из известных списков Игрицкой иконы и второй повторяющей размеры оригинала. В будущем святыню могут вернуть в историческое место пребывания оригинала, но пока она будет храниться в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре.
Станислав Юрьевич Николаев, родившийся в 1951 году в Донецке, служил в Советской армии и получил два высших образования: в сфере физической культуры и спорта, а также в строительстве. Карьеру он начал в Туркмении, где быстро поднялся до замглавы объединения «Туркменнефтегазстрой». В период перестройки Николаев переехал в Москву и занялся бизнесом. В новом тысячелетии он возродил важное промышленное предприятие и стал известен как благотворитель, передающий культурным и духовным учреждениям ценные реликвии.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, основанный в XIV веке на берегу реки Костромы, знаменит своей архитектурой, уникальными иконами и мощами святых. Именно здесь был избран первый русский царь из династии Романовых, Михаил Фёдорович, что стало важным событием для истории России.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь — это сочетание исторического, культурного и духовного наследия. Комплекс продолжает оказывать значительное влияние на людей, сохраняя свою важность на протяжении многих веков. С каждым годом интерес к этому святому месту растёт, привлекая всё больше паломников и туристов, желающих прикоснуться к святыням и истории Костромской епархии.
Костромская епархия играет ключевую роль в духовной жизни региона, поддерживая православные традиции и адаптируясь к современным условиям. Она организует мероприятия, такие как лекции, выставки и фестивали, способствующие лучшему пониманию культуры и веры, что делает её важным центром не только религиозной, но и культурной жизни России.