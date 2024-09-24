Стала известна цена iPhone 16 в Уфе

Самая свежая линейка от Apple — iPhone 16 — была презентована миру в начале сентября. Уже тогда Mkset провел собственное расследование и выяснил, что на старте продаж новый айфон может стоить в Уфе до ₽250 000. Впрочем, со временем ажиотаж от премьеры схлынет. Как и цена. Так, уже к концу сентября стало известно, что новый iPhone 16 можно купить и за ₽115 000. Эксперты «Циан» перевели смартфоны в квадратные метры и выяснили, как соотносится стоимость аппарата связи и недвижимости в крупных городах России.