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Posted 24 сентября, 09:31

Published 24 сентября, 09:31

Modified 24 сентября, 09:33

Updated 24 сентября, 09:33

Стала известна цена iPhone 16 в Уфе

Стала известна цена iPhone 16 в Уфе

24 сентября 2024, 09:31
Фото: MajinBuOfficial / X
Эксперты сферы торговли жильем соотнесли стоимость флагманской новинки от Apple и рыночные цены на квадратные метры в крупных городах России, сообщает во вторник, 24 сентября, проект «Недвижимость».

Самая свежая линейка от Apple — iPhone 16 — была презентована миру в начале сентября. Уже тогда Mkset провел собственное расследование и выяснил, что на старте продаж новый айфон может стоить в Уфе до ₽250 000. Впрочем, со временем ажиотаж от премьеры схлынет. Как и цена. Так, уже к концу сентября стало известно, что новый iPhone 16 можно купить и за ₽115 000. Эксперты «Циан» перевели смартфоны в квадратные метры и выяснили, как соотносится стоимость аппарата связи и недвижимости в крупных городах России.

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Так, при средней стоимости квадратного метра жилья в Уфе в ₽156 000 этой суммы хватит на:
— 1,4 iPhone 16 (128 ГБ)
— 1,2 iPhone 16 Plus (128 ГБ)
— 1 iPhone 16 Pro (128 ГБ)
— 0,8 iPhone 16 Pro Max (256 ГБ).

Отметим, что по данным авторов обзора, цена iPhone 16 в Уфе варьируется от ₽115 000 до ₽195 000.

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