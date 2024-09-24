Семейный ресторан «Сойка»

«Сойка» состоит из двух частей — полноценного ресторана и игровой зоны. Игровая, в свою очередь, включает в себя мастерские — «развивайки», многоуровневый лабиринт, железную дорогу, бассейн с шариками, винтовую горку, зону Playstation, настольные игры и многое-многое другое — и занимает примерно треть всего помещения. В игровой есть гувернеры, которые заботливо присмотрят за малышами, пока родители проводят время в ресторанной части проекта.