РЭО: На РЭФ-2024 подведут промежуточные итоги реформы в сфере обращения с ТКО

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отметил, что сфера обработки отходов является одной из самых привлекательных для инвестиций. Вопреки экономическим трудностям, связанным с пандемией и санкциями, в течение пяти лет реформирования в России было возведено множество объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО. Он также подчеркнул, что процесс реформирования продолжается и перед обществом стоят новые вызовы.