РЭО: На РЭФ-2024 подведут промежуточные итоги реформы в сфере обращения с ТКО

Posted 24 сентября, 17:37
Published 24 сентября, 17:37
Modified 24 сентября, 17:37
Updated 24 сентября, 17:37
Пленарное заседание под названием «Пять лет будущего: акцент на экологию и „зеленые“ инвестиции» пройдет 8 октября в рамках Российского экологического форума, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отметил, что сфера обработки отходов является одной из самых привлекательных для инвестиций. Вопреки экономическим трудностям, связанным с пандемией и санкциями, в течение пяти лет реформирования в России было возведено множество объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО. Он также подчеркнул, что процесс реформирования продолжается и перед обществом стоят новые вызовы.
«На пленарном заседании подведем промежуточные итоги реформы, а также обсудим, какие еще инструменты следует задействовать для развития инфраструктуры ТКО», — добавил Буцаев.
На пленарном заседании также будут рассмотрены аспекты нацпроекта «Экологическое благополучие» как важного этапа в развитии отрасли, меры по поддержке бизнеса, проблема кадровых ресурсов, а также значение технологий и научных исследований для дальнейшего развития отрасли.
В мероприятии примут участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, гендиректор РЭО Денис Буцаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин, председатель совета директоров АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим» Игорь Нечаев, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.
Российский экологический форум пройдет 7–9 октября 2024 года. Форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Организаторами выступают РЭО, Правительство РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.